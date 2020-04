Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma das coisas mais empolgantes da linha de TVs da LG para 2020 é que a empresa oferecerá OLED em um tamanho menor do que anteriormente.

O ponto de entrada para televisores OLED geralmente é de 55 polegadas. Esse é o ponto ideal para muitas casas, grandes, mas não muito grandes, mantendo o preço sob controle. Mas isso é grande demais para alguns quartos, especialmente no Reino Unido, onde as casas são tipicamente menores do que em mercados como os EUA.

Esse é talvez um dos motivadores do LG OLED48CX, um modelo CX de 48 polegadas. Este é efetivamente o ponto de entrada para as TVs OLED da LG para 2020, fornecendo os incríveis visuais HDR 4K, mas em um pacote mais compacto.

A LG oferece suporte a uma ampla gama de formatos, incluindo o novo Dolby Vision IQ e o Filmmaker Mode , para quem deseja que as coisas tenham a aparência exatamente como o diretor pretendia, além da experiência webOS conectada, permitindo transmitir todo o conteúdo mais recente de todos os serviços mais recentes, com suporte para Dolby Atmos também.

Às 48 polegadas, será muito mais fácil acomodar do que as 55 polegadas para algumas pessoas, mas a linha LG CX também oferece modelos de 65 e 77 polegadas para aqueles com salas maiores.

Com preço de £ 1499,99 (RRP), o CX de 48 polegadas estará disponível a partir de 11 de maio de 2020, enquanto os modelos de 55 e 65 polegadas estarão disponíveis em abril. Se você não está tão preocupado com o tamanho menor e os novos recursos, é claro, o modelo C9 de 55 polegadas (a partir de 2019) está disponível ainda mais barato e, embora você não obtenha o Modo Filmmaker ou o Dolby Vision IQ, você receberá uma das TVs com melhor desempenho a partir de 2019.

