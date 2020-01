LG finalmente está trazendo o aplicativo Apple TV para suas TVs

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A LG confirmou que estará oferecendo o aplicativo Apple TV em suas televisões de 2018, 2019 e 2020, permitindo que os proprietários assistam seu conteúdo do iTunes na TV ou transmitam os últimos programas da Apple TV + .

Se tudo isso parece familiar, provavelmente é porque a LG confirmou, há um ano , que estaria oferecendo suporte ao AirPlay 2 em suas TVs, ao lado da Samsung. Para a maioria das pessoas, isso foi visto como um aceno para apoiar o serviço de TV da Apple (então sem aviso prévio).

Mas enquanto uma série de atualizações apareceu para as TVs Samsung, assim como os dispositivos Roku e Fire TV, para apoiar o lançamento do Apple TV +, a LG parece estar ganhando tempo. As informações mais recentes fazem parte dos anúncios da LG para 2020 e não chegam a dizer quando essa atualização chegará - mas os proprietários de TVs de 2018 e 2019 poderão "aproveitar o aplicativo da Apple TV este ano".

Para aqueles que não querem esperar, o aplicativo funciona perfeitamente bem em dispositivos Roku ou Fire TV Stick ; portanto, você pode escolher um deles se estiver desesperado para obter o serviço na sua TV.

O Apple TV + não teve o início mais forte. Apesar de uma gama brilhante de nomes envolvidos no lançamento do serviço, não houve um programa de destaque que realmente fez todo mundo falar, e os críticos não foram favoráveis.

Enquanto isso, as guerras de conteúdo estão esquentando, com a Disney + lançando seu serviço também - com Baby Yoda levando a maior parte da glória - enquanto o Netflix e o Amazon Video continuam a se aproximar e afastar os recém-chegados.

Se e quando recebermos a confirmação de alguma data de lançamento dessas atualizações, informaremos você.