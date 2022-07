Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A última oferta da Lego é baseada no hit sitcom The Office. Está carregado de callbacks da série, e é uma réplica meticulosamente detalhada do conjunto que apresenta alguns dos cenários mais icônicos de dentro dos escritórios da Dunder Mifflin Paper Company. Tem a recepção, as mesas de Jim e Dwight, o escritório de Michael Scott, e a sala de conferências.

Além disso, a sala de conferências: Os melhores Lego em tamanho real já construídos

Aproxime-se um pouco mais e você verá o "Melhor Chefe do Mundo" de Michael Scott, o grampeador em gelatina de Dwight, Stanley com um pretzel, uma versão em Lego da pintura em aquarela da Pam do escritório e o chili de Kevin no chão. É um conjunto de 1.164 peças com mais de 3 polegadas de altura, 12 polegadas de largura e 10 polegadas de profundidade. Ele vem com 15 minifiguras representando os personagens mais queridos do espetáculo.

Este conjunto deve receber um Dundee para Melhor Construção de Sempre. Disponível para pré-encomenda agora! pic.twitter.com/tb5lyRZSC5- LEGO (@LEGO_Group) 15 de julho de 2022

Notavelmente, Andy não está incluído. Lego explicou por que no Twitter. Você pode ver toda a tripulação do conjunto da Lego nas fotos abaixo.

Lego

Há adesivos e acessórios extras incluídos, também.

Lego

Lego disse que este conjunto se tornou realidade após receber 10.000 votos através do programa Lego Ideias. O apresentador original do conjunto, Jaijai Lewis, trabalhou nele desde 2014.

O set do Office Lego custa US$ 119,9,99 e estará disponível para pré-compra 15 de julho de 2022 no site do Walmart nos EUA e Canadá e o Lego.com internacionalmente antes do lançamento em 1 de outubro.

Escrito por Maggie Tillman.