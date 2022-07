Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O FA Community Shield começa a temporada 2022/23 neste sábado, com o campeão da FA Cup, Liverpool, enfrentando o campeão da Premier League, Manchester City, pelo primeiro troféu do ano.

É uma repetição da partida de 2019 do Shield que terminou nos pênaltis após um empate em 1-1 - típico das duas potências do futebol inglês.

Veja como você pode assistir ao vivo na TV e on-line de graça.

Liverpool assumirá o Manchester City no Community Shield no sábado, 30 de julho de 2022. Como quebra de tradição, será jogado no Estádio King Power da Leicester CIty como o local habitual, Wembley, que sediará a final da Euro 2022 Feminina no mesmo fim de semana.

Começará às 17h BST, com programação a partir das 16h15. Aqui estão os horários de início para as diferentes regiões:

Costa Oeste dos EUA: 9h PDT

Costa Leste dos EUA: 12pm EDT

Reino Unido: 17h BST

Europa Central: 18h CEST

Índia: 21:30h IST

China: 12h CST (31 de julho)

Japão: 1am JST (31 de julho)

Austrália: 14h AEST (31 de julho)

A ITV detém os direitos de selecionar o FA Community Shield no Reino Unido. Ele será exibido em seu principal canal terrestre de forma gratuita. Mark Pougatch será o apresentador do programa.

A ESPN+ detém os direitos nos EUA. Isso significa que não estará disponível nos Estados Unidos para assistir gratuitamente, apenas para assinantes.

Assim como a ITV mostrando a partida em seu canal principal, ela a transmitirá em seu serviço ITV Hub através de um navegador e no aplicativo móvel. Você precisará de um login para assisti-lo, mas não precisa pagar.

Os telespectadores americanos precisarão de uma assinatura da ESPN+ para assistir à partida. A ESPN+ custa $5,99 por mês ($59,99, se você pagar anualmente).

Escrito por Rik Henderson.