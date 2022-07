Os anúncios na TV britânica poderiam ficar mais longos e mais frequentes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A publicidade na TV no Reino Unido poderia se tornar mais prolífica sob novas diretrizes. As pausas publicitárias também poderiam ser mais longas.

O regulador de comunicações do país está avaliando se deve mudar as regras atuais que restringem a duração e a freqüência dos comerciais de televisão.

Atualmente, a ITV, o Canal 4 e o Canal 5 devem garantir que não haja mais do que uma média de sete minutos de anúncios exibidos em seus principais canais terrestres por hora. Isso inclui um máximo de oito minutos por hora durante os horários de pico (8pm a 11pm e 7am a 9am).

Outros canais financiados por publicidade são restritos a nove minutos por hora.

Estão sendo consideradas mudanças nos regulamentos para ajudar a "sustentar as emissoras tradicionais", especialmente na era dos serviços de streaming de vídeo.

"Estamos também analisando as regras que definem a freqüência e duração da publicidade na TV aberta", escreve Ofcom em seu relatório sobre o serviço público de radiodifusão (via BBC).

"Estas regras são complexas, com limites estabelecidos para as emissoras de serviço público que são mais rígidas do que as regras estabelecidas para as emissoras comerciais".

"Tivemos discussões iniciais com as partes interessadas, e esperamos poder delinear nossos próximos passos no final deste verão".

É provável que as mudanças de regulamentação só tenham impacto no principal canal da ITV. Canal 4 e Canal 5.

Escrito por Rik Henderson.