Como assistir ao Tour de France 2022 no Reino Unido e nos EUA

(Pocket-lint) - O Tour de France 2022 começa em 1º de julho e continuará por 21 etapas, concluindo-se em 24 de julho.

Este ano, os cavaleiros partirão na Dinamarca e terminarão nos Champs-Elysees, em Paris.

Eles estarão enfrentando duras subidas de colinas nos Alpes franceses, paralelepípedos no norte da França e descidas de alta velocidade com curvas de grampos de cabelo.

Temos certeza de que você não vai querer perder um minuto da ação, então aqui está como você pode se sintonizar.

Todas as 21 etapas serão transmitidas ao vivo no Reino Unido no Eurosport, Discovery+, GCN+ e ITV.

O Eurosport terá ampla cobertura de todo o evento e é fornecido com a maioria dos pacotes de TV digital, sem custo adicional.

A ITV4 exibirá cobertura diária ao vivo e destaques noturnos. A ITV4 é gratuita com todos os pacotes de TV digital.

Se você preferir transmitir online, o hub da ITV fornece acesso gratuito, desde que você tenha uma licença de TV e esteja sediado no Reino Unido.

Mas, para uma visualização completa e ininterrupta, você pode querer conferir o Eurosport Player, Discovery+ ou GCN+. Estas opções lhe darão um retorno de £6,99 por mês ou £39,99 por ano.

O Eurosport Player também está disponível como um complemento à sua assinatura do Amazon Prime Video por £6,99 por mês.

Nos EUA (e Canadá), a NBC transmitirá diariamente o Tour de France, com filmagens ao vivo, com destaques e opções sob demanda.

Se você quiser assistir online, pode fazê-lo através do Peacock Premium que oferece cobertura completa ao vivo por US$ 4,99 por mês, com cobertura sem anúncios por mais US$ 5 por mês.

Você também pode usar uma VPN para assistir o ITV Hub se estiver fora do Reino Unido, seja nos EUA ou em qualquer outro lugar. Isto permitirá que você participe de toda a ação como se estivesse no Reino Unido, mas você precisará de uma licença de TV válida, bem como uma conta ITV com um código postal do Reino Unido, portanto não é tão simples quanto parece primeiro.

Escrito por Luke Baker.