Parece que a BritBox UK se dobrará na ITVX no final deste ano

(Pocket-lint) - Poderia haver mudanças na versão britânica do serviço de streaming da BritBox. Informações sugerem que a BritBox estará se movendo sob o guarda-chuva da ITVX - o próximo serviço que substituirá a ITV Hub - e deixará de existir como um serviço independente.

A BritBox foi lançada em 2019 como uma joint venture entre a BBC e a ITV. Seu objetivo é fornecer um lar para o conteúdo britânico, com alguma programação original, mas dominado por shows de herança. Está relacionada, mas separada, do serviço norte-americano de mesmo nome.

Com a ITV procurando agitar sua presença on-line e fortalecer sua oferta, a empresa comprou a participação de 10% da BBC na BritBox de acordo com a Variety. Isso significa que a ITV pode então transferir a BritBox para a ITVX.

Muito do destino da BritBox provavelmente dependerá de como a ITVX está estruturada: A ITV já confirmou que haverá duas camadas da ITVX, uma gratuita e apoiada por anúncios, e a outra que é gratuita e pede uma assinatura.

É provável que a BritBox continue dentro da ITVX em vez de ser um serviço de streaming separado. Também é provável que quaisquer assinaturas sejam tratadas através da ITVX, mas não está claro exatamente como isto pode ser estruturado - e se haverá acesso livre ao conteúdo da BritBox com anúncios.

O cronograma para o lançamento da ITVX não foi comunicado com precisão, mas está confirmado para ser lançado em 2022. É provável que a ITV divulgue amplamente a mudança; como está, o ITV Hub é um serviço de streaming bastante pobre no momento e certamente há uma boa oportunidade para oferecer melhor acesso ao conteúdo e aumentar a qualidade do conteúdo oferecido através da ITVX.

Enquanto isso, não há mudanças oficiais confirmadas, mas à medida que o lançamento da ITVX se aproxima, é provável que aprendamos o destino da BritBox no futuro.

Escrito por Chris Hall.