O que é ITVX? Explicação do novo serviço de streaming da ITV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A emissora britânica ITV deve aposentar seu serviço sob demanda e catch-up ITV Hub no final de 2022. Seu lugar será o ITVX - um novo serviço de streaming com mais conteúdo, um novo visual e, esperançosamente, melhor qualidade de imagem.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso.

ITVX será o novo serviço de streaming da emissora britânica ITV.

Ele estará disponível ainda este ano (2022) e será a "primeira plataforma integrada de publicidade e assinatura financiada" no Reino Unido.

Incluirá programas de TV atualizados dos canais ITV, bem como o ITV Hub existente, mas também estreará conteúdo novo e exclusivo que estará disponível primeiro no ITVX antes de chegar à TV linear muitos meses depois. Além disso, também fornecerá acesso total aos aparelhos de TV britânicos da Britbox, co-propriedade da ITV, para assinantes, e todos os episódios de dramas da ITV estarão disponíveis para farra assim que estrearem na TV terrestre.

O ITVX oferecerá dois níveis de associação - um pago e outro gratuito.

A adesão gratuita ao ITX fornecerá acesso a "milhares de horas de conteúdo", que virá com publicidade. Isso inclui novos programas que serão lançados primeiro no serviço.

Um nível de assinatura paga apresentará todo o conteúdo sem publicidade. Ele também fornecerá acesso a muito mais conteúdo, incluindo "conteúdo de parceiros" e Britbox .

A taxa de assinatura mensal exata ainda não foi revelada.

A ITV planeja oferecer muito mais horas de conteúdo no ITVX do que em seu serviço ITV Hub existente. O ITV Hub abriga cerca de 4.000 horas de conteúdo, enquanto o ITVX é lançado com cerca de 15.000 horas.

Isso inclui "uma variedade de dramas" que serão transmitidos "primeiro e de graça" no ITVX antes de chegar à TV terrestre "seis a nove meses depois".

Um deles será A Spy Among Friends, estrelado por Guy Pierce, de Mare of Easttown, e Damian Lewis, de Billions.

A estrela de Helena Bonham Carter, Nolly, é outra. Com Confessions of Frannie Langton, estrelado por Karla-Simone Spence, The Little Birds, com Lenny Henry, e Litvinenko, estrelado por David Tennant, também confirmados.

Programas originais de comédia e documentário também serão lançados na plataforma, bem como transmissões ao vivo de grandes eventos, incluindo a próxima Copa do Mundo da FIFA.

Programas de TV dos EUA e filmes de sucesso também estão planejados para o serviço.

Também serão novos os canais temáticos - conhecidos como canais rápidos. Estes serão canais pop-up exclusivos do ITVX e serão baseados nas preferências e popularidade dos espectadores.

Mais de 20 canais rápidos estarão disponíveis no lançamento, incluindo Hell's Kitchen US, True Crime e 90s Favorites.

Sugere-se que o ITVX substitua completamente o ITV Hub quando for lançado ainda este ano.

A ITVX será a “nova casa de streaming da ITV”, diz a emissora.

A ITV continuará seu investimento na Britbox - o serviço que é co-proprietário da BBC. De fato, o acesso à Britbox compõe uma parcela significativa do serviço de assinatura ITVX.

Ainda estamos para ver uma lista definitiva de dispositivos em que o ITVX operará. No entanto, é uma boa aposta que o aplicativo substituirá completamente o ITV Hub atual, portanto, poderá estar disponível em todos os dispositivos que já podem acessar o ITV Hub.

Isso inclui dispositivos iOS com iOS 12 ou superior, dispositivos Android com Android 5.0 ou superior e os seguintes dispositivos de TV conectada:

TV Samsung (2012 e posterior)

Apple TV

Agora jogadores de TV

Amazon Fire TV

Jogadores de Roku

FreeSat (observe que as TVs Panasonic 2015 e anteriores com FreeSat integrado não são mais suportadas)

YouView (BT & Talk Talk)

TV Sony compatível com YouView

Reproduzir Freeview

Caixa Virgin V6

Você pode saber mais sobre o ITVX e se inscrever para receber alertas em seu site dedicado aqui .

Escrito por Rik Henderson.