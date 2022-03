Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A emissora britânica ITV deve abandonar seu serviço de streaming ITV Hub ainda este ano, substituindo-o pelo novo ITVX.

Como o ITV Hub existente, o ITVX oferecerá planos de associação gratuitos e pagos - o primeiro sendo suportado por anúncios - mas oferecerá conteúdo meses antes de aparecer em canais lineares.

Além disso, como a BBC costuma fazer com o iPlayer, o ITVX disponibilizará todos os episódios de uma série dramática inteira à medida que estrear na TV aberta.

Os planos não devem afetar a participação da ITV no serviço de assinatura Britbox que compartilha com a BBC.

“2021 foi um ano recorde para ITV Hub e BritBox, dando-nos bases sólidas para impulsionar nossa estratégia de streaming”, disse o diretor administrativo de streaming da ITV, Rufus Radcliffe.

“Estamos investindo significativamente em programas novos e exclusivos que serão gratuitos para transmissão, e também em tecnologia e design de produtos para tornar a experiência do espectador e a interface premium no ITVX”.

O serviço contará com muitos programas de TV exclusivos, incluindo A Spy Among Friends, um drama estrelado por Guy Pierce, de Mare of Easttown, e Damian Lewis, de Billions.

Esperamos também que os planos do ITVX incluam um desempenho de imagem aprimorado - que muitas vezes tem sido uma crítica significativa ao ITV Hub ao longo dos anos.

Escrito por Rik Henderson.