Um aplicativo ITV Hub completo está chegando ao Sky Q

(Pocket-lint) - A Sky e a ITV fecharam um novo acordo que levará ao lançamento de um aplicativo ITV Hub dedicado no Sky Q.

Isso significa que agora você poderá acessar todo o conteúdo da ITV por meio do serviço, em vez de apenas as coisas principais - pode ser difícil encontrar mais conteúdo de nicho (ou episódios específicos de alguma série) atualmente.

O negócio também significa que a ITV pode fornecer a chamada publicidade endereçável, o que basicamente significa que ela é direcionada a você, e não apenas uma abordagem dispersa. Isso é um grande negócio para a ITV, pois pode oferecer oportunidades mais eficazes para os anunciantes e, assim, ganhar mais dinheiro.

Os anunciantes agora podem ver o desempenho de suas campanhas em termos de olhos no conteúdo da Sky, ITV e Channel 4.

Na verdade, o Channel 4 renovou sua parceria com a Sky no mês passado e a Sky também fechou acordos recentes com a BBC e a Disney, uma vez que pretende ser o balcão único do Reino Unido para conteúdo.

Sky também introduziu recentemente mais aplicativos em seu serviço, como Discovery + , Fiit, Peloton e GolfPass. O HDR também foi finalmente introduzido no conteúdo Sky selecionado.

"Para os telespectadores da ITV, a parceria garante que eles tenham acesso fácil e amplo à nossa variedade de programas, garantindo que possam visualizar o conteúdo da ITV da maneira mais conveniente e apropriada para eles", disse Carolyn McCall, chefe da ITV, sobre a notícia.

Stephen van Rooyen, da Sky, acrescentou: "A ITV é uma parceira de longa data da Sky e temos o prazer de aprofundar e ampliar nosso relacionamento.

"O excelente conteúdo fornecido pela ITV ficará junto com todos os aplicativos e conteúdos que nossos clientes amam, e a lista cada vez maior de premiados Sky Originals, tudo em um só lugar no Sky Q."

ITV diz que ITV Hub atualmente tem mais de 34 milhões de usuários registrados e cerca de 452.000 assinantes Hub + para visualização sem anúncios.