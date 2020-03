O futebol está chegando (à sua) casa: ITV está trazendo de volta o Euro 96

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Poborsky. Suker. Klinsmann. Três leões. Wembley em tom de febre. Esse objetivo da Gascoigne.

O Euro 96 foi um dos grandes torneios de futebol de todos os tempos (parte de um verão épico no Reino Unido) e logo estará de volta às telas graças ao ITV Hub.

Sim, a ITV está nos trazendo todos os 31 jogos em maio (por que não antes?) Para que você possa seguir o caminho da vitória na Alemanha (obviamente).

Mas se você é escocês e se atormenta com o jogo da Inglaterra ou se é inglês e se atormenta com o jogo da Alemanha, então é melhor que nós. Se você estiver na última categoria, saberá que 1996 foi a última vez que a Inglaterra chegou às meias-finais do Campeonato Europeu.

O ITV4 também transmitirá os cinco jogos que apresentaram o time de futebol da Inglaterra em alguns de seus confrontos mais memoráveis (incluindo a partida perfeita com a Holanda, com Shearer e Sheringham no auge), além da final entre a Alemanha e a República Tcheca.

"Nada une o país como a febre do euro", disse Paul Mortimer, chefe de canais digitais da ITV. "Com o torneio deste ano adiado para 2021, estamos dando ao público a chance de reviver um dos grandes eventos esportivos de todos os tempos. Não haverá escassez de clássicos do futebol vintage para os fãs se interessarem nos próximos meses." "