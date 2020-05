Euro 96 Revivido na ITV: O que há e quando? Além disso, como recuperar o atraso

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Poborsky. Suker. Klinsmann. Três leões. Wembley em tom de febre. Esse objetivo da Gascoigne.

O Euro 96 foi um dos grandes torneios de futebol de todos os tempos (parte de um verão épico no Reino Unido) e está de volta às nossas telas, com todos os 31 jogos no ITV Hub e jogos selecionados disponíveis no ITV4. Você pode acompanhar aqui e também assistir a história da campanha da Inglaterra .

Se você é escocês e se atormenta com o jogo da Inglaterra ou se é inglês e se atormenta com o jogo da Alemanha, então é melhor que nós. Se você estiver na última categoria, saberá que 1996 foi a última vez que a Inglaterra chegou às meias-finais do Campeonato Europeu.

Os jogos selecionados no ITV4 incluem os cinco jogos que destacaram a equipe da Inglaterra em alguns de seus jogos mais memoráveis dos últimos 50 anos (incluindo o jogo da Holanda com Shearer e Sheringham no auge), além da final entre a Alemanha e a República Tcheca.

Como mencionado acima, tudo está no ITV Hub, incluindo jogos que já foram mostrados.

Segunda-feira, 11 de maio

Inglaterra v Suíça

Terça-feira, 12 de maio

Espanha v Bulgária

Alemanha v República Checa

Dinamarca v Portugal

Quarta-feira 13 de maio

Escócia / Holanda - 15:00 - ITV Hub

França / Romênia - 19:00 - ITV Hub

Quinta-feira 14 de maio

Itália x Rússia - 15:00 - ITV Hub

Croácia x Turquia - 19:00 - ITV Hub

Sexta-feira 15 de maio

Suíça - Holanda - 15:00 - ITV Hub

Bulgária / Romênia - 19h - ITV Hub

Sábado, 16 de maio

República Tcheca x Itália - 15:00 - ITV Hub

Portugal x Turquia - 19:00 - ITV Hub

Domingo 17 de maio

França x Espanha - 15:00 - ITV Hub

Escócia x Inglaterra - 18h45 - ITV4 & ITV Hub

Segunda-feira 18 de maio

Rússia x Alemanha - 15:00 - ITV Hub

Croácia x Dinamarca - 19:00 - ITV Hub

Terça-feira 19 de maio

França - Bulgária - 19:00 - ITV Hub

Romênia x Espanha - 19:00 - ITV Hub

Quarta-feira, 20 de maio

Escócia - Suíça - 19h - ITV Hub

Holanda x Inglaterra - 18:30 - ITV4 & ITV Hub

Quinta-feira, 21 de maio

Croácia / Portugal - 19:00 - ITV Hub

Turquia / Dinamarca - 19:00 - ITV Hub

Sexta-feira 22 de maio

Rússia - República Tcheca - 19h - ITV Hub

Itália x Alemanha - 19:00 - ITV Hub

Sábado 23 de maio

Quartas de final 1 - 18:40 - ITV4 & ITV Hub

Domingo 24 de maio

Quartas de final 2 - 15:00 - ITV Hub

Segunda-feira, 25 de maio

Quartas-de-final, das 15h às 15h - Centro ITV

Terça-feira 26 de maio

Quartas-de-final 16:00 - 19:00 - ITV Hub

Quarta-feira 27 de maio

Semi-Final 1 - 7pm - ITV Hub

Quinta-feira 28 de maio

Semi-Final 2 - 18:50 - Centro ITV4 e ITV

Sexta-feira 29 de maio

Final - 18h40 - Centro ITV4 e ITV