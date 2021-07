O gravador Humax Aura 4K Android TV recebe muitas atualizações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Humax anunciou uma nova atualização de firmware para seu gravador Aura 4K Android TV que adiciona serviços de streaming extras e uma série de melhorias de desempenho de áudio e vídeo.

A atualização de firmware 9.21 será instalada nos decodificadores do usuário no modo de espera ou pode ser ativada manualmente por meio do menu de configurações.

Os recursos de destaque incluem o aplicativo Apple TV que chega ao Humax Aura pela primeira vez. Além disso, o serviço de streaming Now da Sky está disponível por meio do Chromecast.

As melhorias na qualidade de vida incluem a capacidade de ajustar a sincronização labial para aplicativos individuais, como YouTube e Amazon Prime Video.

Há um upscaling de vídeo aprimorado que aumenta a nitidez das bordas e reduz o desfoque, enquanto novos formatos de áudio agora são suportados, como DTS, DTS HD e Dolby TrueHD (com Dolby Atmos).

As principais opções e os guias do agora e do próximo foram atualizados, com menus aprimorados para facilitar a navegação e recomendações mais dinâmicas.

E o atraso de áudio pode ser melhor ajustado, com novas opções de atraso negativo.

Você pode descobrir mais sobre as outras correções e mudanças no site de suporte da Humax aqui .

O gravador de TV Humax Aura Freeview Play Android está disponível a partir de £ 249 no Reino Unido. Suporta 4K HDR e além de oferecer gravação de TV em seu HDD de 1TB ou 2TB, oferece todos os aplicativos disponíveis no Google Play.

