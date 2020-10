Humax Aura é o primeiro gravador Android TV 4K Freeview Play

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa de decodificadores Humax anunciou um gravador 4K HDR Freeview Play com uma diferença; é alimentado por Android TV.

Isso significa que, além de ser capaz de reproduzir e gravar programas de TV digital em até 4K e em mais de 70 canais, o Humax Aura tem acesso a centenas de aplicativos na Google Play Store.

Ele também possui Google Assistant integrado para interatividade de voz, e a funcionalidade do Chromecast permite que você transmita conteúdo por meio de seu dispositivo móvel se ainda não houver um aplicativo disponível.

O Aura vem com três sintonizadores digitais e permite assistir a até quatro programas ao mesmo tempo, enquanto grava um quinto. Você também pode baixar suas gravações para um dispositivo iPhone, iPad ou Android para assistir offline.

Como uma caixa de Freeview Play , ele também pode ajudá-lo a acompanhar os programas de TV, simplesmente percorrendo seu EPG (guia eletrônico de programação) e selecionando o conteúdo. Isso abrirá o aplicativo de serviço de TV catch-up relevante.

O aparelho também possui uma Kids Zone dedicada com um ambiente seguro para as crianças assistirem a conteúdos cuidadosamente selecionados.

"O Aura foi projetado para estar no centro da experiência de entretenimento doméstico de uma família. O primeiro Freeview Play Recorder a ser construído na plataforma Android TV, ele fornece um ambiente totalmente integrado que reflete as preferências e o conteúdo favorito do indivíduo ou família, "disse o diretor da Humax, Rob Peacock.

O Humax Aura estará disponível a partir de novembro, ao preço de £ 249 para o modelo de 1 TB (500 gravações), £ 279 para a versão de 2 TB (1.000 gravações).

Escrito por Rik Henderson.