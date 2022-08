Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A menos que você tenha vivido sob uma rocha nos últimos anos, você sem dúvida já se deparou com um dos muitos vídeos virais capturados nas campainhas da Ring em todo o mundo.

Os clipes têm arrecadado milhões de visualizações, mostrando tudo, desde piratas de varanda até brincadeiras e propostas.

Não contente com a simples venda das campainhas da porta, a Amazon quer outra fatia da torta e está trazendo à tona um clip show chamado Ring Nation.

Ring Nation é um clip show semelhante aos vídeos mais engraçados da América ou You've Been Framed, com a principal diferença de que ele se concentra inteiramente nas imagens da campainha da porta do Anel.

Sim, isso não é apenas filmagem de vídeo da campainha da porta, temos certeza de que será exclusivamente campainha da porta do Anel - já que o fabricante de propriedade da Amazônia está produzindo o show.

Completando a trifeta dos produtores da Amazônia estão os Estúdios MGM e Big Fish Entertainment, uma equipe muito boa.

A comediante Hilariante Wanda Sykes, que você deve conhecer de The Marvelous Mrs. Mavel and The Upshaws foi alistada para sediar o espetáculo e comentará sobre os clipes.

Quanto ao conteúdo, Barry Poznick, presidente da televisão alternativa & Orion TV na MGM diz que podemos esperar tudo "desde os incríveis, até os hilários e edificantes momentos virais obrigatórios de todo o país todos os dias, a Ring Nation oferece algo para todos que assistem em casa".

O Ring Nation está programado para ser lançado em sindicação em 26 de setembro de 2022. No entanto, ainda não foi confirmado exatamente onde se pode assistir ao lançamento.

Dadas as três empresas de propriedade da Amazon por trás do programa, estamos esperando que ele venha ao Amazon Prime Video. Atualizaremos este artigo quando tivermos certeza.

Prime Video é gratuito com uma assinatura da Amazon Prime que custa $12,99/£7,99 por mês ou, se preferir, você pode assinar o Prime Video exclusivamente por $8,99/£5,99 por mês.

Ainda não há trailers, mas vamos adicioná-los aqui mesmo quando eles aparecerem.

Se você está morrendo de vontade de assistir a alguns momentos de campainha viral, a boa notícia é que há toneladas de lugares já preenchidos com este tipo de conteúdo.

Recomendamos começar com o subreddit r/CaughtOnRing, mas também há muito para ser encontrado em plataformas como TikTok e YouTube.

Escrito por Luke Baker.