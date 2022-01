As novas Mini TVs da Hisense oferecem até 120 Hz e Google TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Hisense está na CES 2022 em Las Vegas para anunciar uma nova linha de TVs. A maior conclusão é que ele vai all-in com Mini LED , com suas mais novas TVs oferecendo até 2.000 nits e recursos de jogo de alta atualização de 4K 120Hz.

O modelo topo de linha é o U9H de 75 polegadas, que usa a tecnologia Mini LED Quantum Dot. Possui 1.280 zonas de escurecimento local full-array, o dobro das nits (2.000) do modelo U9G anterior e vem com Google TV - assim como todas as TVs Hisense para 2022. Além da taxa de atualização variável de 4K 120 Hz, você pode esperar Dolby Vision junto com Dolby Vision IQ , um Modo Filmmaker para cores mais precisas e um modo automático de baixa latência.

Ele também inclui um processador atualizado, sintonizador ATSC 3.0 e configuração de canal de áudio 2.12 com suporte para Dolby Atmos. O U9H chegará no verão de 2022 por $ 3.200. Nenhuma palavra ainda sobre os preços do Reino Unido.

Os outros dois conjuntos que valem a pena conhecer são o U8H e o U7H.

O U8H com Mini LED possui 1.500 nits, o Modo Filmmaker, Dolby Vision IQ e HDR10 + . Caso contrário, é semelhante ao U9H, completo com taxa de atualização variável de 4K 120 Hz, suporte para Freesync e som Dolby Atmos. O U8H chegará no verão de 2022. Ele tem um preço inicial de US $ 1.100 e estará disponível nos tamanhos de tela de 55, 65 e 75 polegadas.

O U7H é um modelo LED, mas ainda possui Dolby Vision IQ, modo Filmmaker, HDR10 +, Freesync e taxas de atualização variável de 4K 120Hz. Ele estará disponível nos tamanhos de 55 a 85 polegadas, a partir de US $ 800, a partir do verão de 2022.

Finalmente, existe o U6H. É um conjunto de 60 Hz com Dolby Vision IQ, HDR10 + e modo Filmmaker. Ele começa com US $ 580 e estará disponível ao mesmo tempo que o resto da linha em tamanhos de 50 a 75 polegadas.