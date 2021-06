A linha de TV 2021 da Hisense está agora disponível no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Hisense anunciou que sua linha de TVs 2021 já está disponível no Reino Unido bem a tempo para o início da Euro 2020 .

O modelo principal é o Mini-LED U9GQ que possui mais de 10.000 LEDs em uma tela de 75 polegadas e recursos Quantum Dot Color, oferecendo suporte para mais de um bilhão de cores na tela de 120 Hz compatível com HDR 10 + / Dolby Vision.

Também notável na gama deste ano é o A9G OLED, disponível nas versões de 55 e 65 polegadas com HDR10 + e Dolby Vision iQ. Também é certificado para IMAX Enhanced, assim como acontece com TVs de alguns outros fabricantes, como Sony e TCL.

Mais abaixo na gama, o U8GQ é um UHD Premium, Quantum Dot Color, TV HDR que fica acima do novo A7GQ e do E76GQ que também tem Quantum Dot, 4K HDR e suporte Dolby Vision abd Atmos. Depois, há o A4G com suporte para DTS: Virtual: som surround X.

Finalmente, o A6G de médio alcance está disponível em uma gama de siozes de 43 a 75 polegadas.

A Hisense também está oferecendo algumas seleções de sua gama de TVs a laser de grande porte - embora dificilmente possam ser chamadas de TVs regulares. Disponível nos tamanhos de 88 e 100 polegadas, eles combinam a injeção a laser Ulra-short-throw com uma grande tela que reflete a luz de volta para você, evitando a luz ambiente.

Escrito por Dan Grabham.