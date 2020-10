Acordo da Hisense: Aja agora para economizar muito com essas TVs 4K UHD neste primeiro dia da Amazon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Hisense tem algumas das TVs 4K com melhor relação custo-benefício do mercado no momento, e alguns modelos estão se tornando ainda mais acessíveis como parte do Amazon Prime Day no Reino Unido.

Três modelos separados 4K UHD HDR tiveram um grande desconto na economia de dois dias da Amazon, o que significa que você terá que agir rápido se quiser comprar uma nova TV para sua sala de estar.

A economia mais atraente está disponível para o U7QFT de 55 polegadas , com uma queda de preço de £ 899 para £ 548 - uma redução geral gigantesca de £ 351. No entanto, existem ofertas mais abrangentes para o AE7000 , o que significa que quem quer um tamanho diferente está com sorte.

O de 65 polegadas (£ 498, reduzido de £ 749), 55 polegadas (£ 368, reduzido de £ 549), 50 polegadas (£ 318, reduzido de £ 449) e 43 polegadas (£ 268, reduzido de £ 399) estão todos disponíveis a uma taxa muito mais barata do que o normal, permitindo que você aproveite resoluções 4K e upscaling HDR por um preço básico muito razoável.

Se nenhum desses modelos Hisense é sua bolsa, então há também o AE7400 de 55 polegadas a considerar, que agora foi reduzido para £ 378, abaixo de £ 599. Considerando o tamanho desta TV e os recursos, que incluem Dolby Vision HDR e DTS Virtual: X, este é um excelente negócio.

Prime Day é a venda anual da Amazon, exclusiva para membros Prime que assinam o Amazon Prime . Este ano, os membros Prime nos EUA, Reino Unido e vários outros países ao redor do mundo podem ter acesso a milhares de descontos em toda a Amazon de 13 a 14 de outubro. A Pocket-lint está destacando todas as melhores ofertas para os membros Prime dos EUA e do Reino Unido nas seguintes rodadas:

Escrito por Conor Allison.