(Pocket-lint) - Os Transformadores têm seu próprio universo cinematográfico. Inclui seis filmes de ação ao vivo que geraram mais de 4,8 bilhões de dólares na caixa em todo o mundo.

A franquia Transformers é baseada em uma linha de brinquedos transformadores de grande sucesso que a Hasbro lançou em 1984. Ela gerou várias séries de animação e filmes, mas este guia está focado exclusivamente nos filmes modernos de ação ao vivo. Eles seguem a tradição por trás dos brinquedos e séries animadas e histórias em quadrinhos, concentrando-se em dois grupos de robôs - os Autobots e os Decepticons - que chegam à Terra após a destruição de seu planeta natal, Cybertron.

O universo dos Transformers está pronto para se expandir mais uma vez, com Transformers: Rise of the Beasts, que estreará em 2023. Ele vai estrelar Ron Perlman como Optimus Primal, um Transformador que se transforma em uma Guerrilha ao invés de um carro. Antes de assistir ao novo filme, vale a pena pôr em dia os filmes anteriores de Transformers. É importante notar que eles não estão em ordem cronológica. O filme mais recente da série, Bumblebee de 2018, é na verdade o primeiro filme em ordem cronológica.

Organizamos os filmes Transformers na ordem dos eventos que acontecem - ao invés da data de lançamento. Mas se você quiser assistir aos filmes até quando eles chegam aos cinemas, nós incluímos isso também.

Como assistir aos filmes de Transformers em ordem cronológica

PODE HAVER SPOILERS ABAIXO. Saltar para o fundo deste guia para a versão em forma de bala, sem spoilers.

Bumblebee (2018)

Diretor: Travis Knight

Travis Knight Roteiro: Christina Hodson

Christina Hodson Estrela: Hailey Steinfeld, John Cena

Hailey Steinfeld, John Cena Baseado em: Transformadores da Hasbro

Transformadores da Hasbro Empresa produtora: Allspark Pictures

Allspark Pictures Distribuidor: Fotos Paramount Pictures

Fotos Paramount Pictures Tempo de funcionamento: 114 minutos

114 minutos bilheteria: $468 milhões

$468 milhões Para onde enviar: Vídeo do Amazon Prime

O último filme Transformers é o primeiro que você deve assistir na série, pois explica a chegada dos Transformers à Terra - e, mais especificamente, serve como uma história de origem para o Bumblebee. Este é o único filme da série de filmes Transformers não dirigido por Michael Bay, embora ele tenha servido como produtor.

Em 1987, Bumblebee estrelou Hailee Steinfeld como Charlie, um adolescente que está lidando com a morte de seu pai. Ela descobre um Volkswagen Beetle amarelo espancado em um ferro-velho e logo descobre que o carro velho é na verdade um transformador amarelo danificado chamado Bumblebee (Dylan Brien).

Transformadores (2007)

Diretor: Michael Bay

Michael Bay Roteiro: Roberto Orci, Alex Kurtzman

Roberto Orci, Alex Kurtzman Estrela: Shia LaBeouf, Megan Fox

Shia LaBeouf, Megan Fox Baseado em: Transformadores da Hasbro

Empresa produtora: DreamWorks Pictures, Hasbro

DreamWorks Pictures, Hasbro Distribuidor: Fotos Paramount Pictures

Tempo de funcionamento: 143 minutos

bilheteria: $709 milhões

milhões Para onde enviar: Vídeo do Amazon Prime

Transformers é o primeiro filme a ser lançado na série, mas se passa nos tempos modernos (2007) e estrelou Shia Lebouf como Sam Witwicky. Ele é um adolescente à procura de seu primeiro carro. Felizmente para ele, um velho Camaro que ele compra é um Transformer conhecido como Bumblebee, e Bumblebee ajuda Sam a conseguir a garota que ele sempre quis. Essa é Mikaela Banes, interpretada por Megan Fox.

Os três ficam presos em uma guerra por um objeto conhecido como o All Spark. Os Autobots, liderados por Optimus Prime, querem que a All Spark reconstrua seu planeta natal de Cybertron. Enquanto isso, os Decepticons são os inimigos jurados dos Autobots e querem usar a Centelha para criar um novo exército de transformadores das máquinas da Terra, a fim de derrotar os Autobots.

O primeiro filme Transformers foi dirigido por Michael Bay. Ele passaria a dirigir os próximos quatro filmes de Transformers. Mais uma nota interessante: Peter Cullen, que deu voz a Optimus Prime na série animada Transformers, voltou a dar voz a Optimus Prime para os filmes de ação ao vivo.

Transformadores: Vingança do Caído (2009)

Diretor: Michael Bay

Michael Bay Roteiro: Ehren Kruger, Roberto Orci

Ehren Kruger, Roberto Orci Estrela: Shia LaBeouf, Megan Fox

Shia LaBeouf, Megan Fox Baseado em: Transformadores da Hasbro

Transformadores da Hasbro Empresa produtora: DreamWorks Pictures, Hasbro

DreamWorks Pictures, Hasbro Distribuidor: Fotos Paramount Pictures

Fotos Paramount Pictures Tempo de funcionamento: 149 minutos

149 minutos bilheteria: $836 milhões

$836 milhões Para onde enviar: Vídeo do Amazon Prime

Shia Lebouf e Megan Fox repreenderam seus papéis e voltaram a estrelar em um filme sequel Transformers dirigido por Michael Bay. Ele se passa dois anos depois do original. Sam tem tido visões desde que segurando um pedaço do filme All Spark no último filme. Enquanto isso, o Decepticon original - o Fallen - acredita que Sams poderia liderar o caminho para encontrar uma fonte de energia totalmente nova.

Transformadores: Dark of the Moon (2011)

Diretor: Michael Bay

Michael Bay Roteiro: Ehren Kruger

Ehren Kruger Estrela: Shia LaBeouf, Josh Duhamel

Shia LaBeouf, Josh Duhamel Baseado em: Transformadores da Hasbro

Transformadores da Hasbro Empresa de produção: Hasbro

Hasbro Distribuidor: Fotos Paramount Pictures

Fotos Paramount Pictures Tempo de funcionamento: 154 minutos

minutos bilheteria: US$ 1,1 bilhão

US$ 1,1 bilhão Para onde enviar: Vídeo do Amazon Prime

Dark of the Moon ocorre quatro anos depois que os Autobots derrotaram os Fallen. Ele vê Sam Witwicky não mais trabalhando com os Autobots e lutando para encontrar trabalho, enquanto o Optimus e o resto da gangue trabalham com o governo dos EUA para impedir os ataques Decepticon.

Mas quando os Autobots tomam conhecimento de uma nave Cybertron que caiu na lua no início dos anos 60, cabe ao Sam alertá-los da verdade (crucialmente, antes que os Decepticons possam lançar um ataque devastador à Terra).

Transformadores: Idade da Extinção (2014)

Diretor: Michael Bay

Michael Bay Roteiro: Ehren Kruger

Ehren Kruger Estrela: Mark Wahlberg, Stanley Tucci

Mark Wahlberg, Stanley Tucci Baseado em: Transformadores da Hasbro

Transformadores da Hasbro Empresa de produção: Hasbro

Hasbro Distribuidor: Fotos Paramount Pictures

Fotos Paramount Pictures Tempo de funcionamento: 165 minutos

165 minutos bilheteria: US$ 1,1 bilhão

US$ 1,1 bilhão Para onde enviar: Vídeo do Amazon Prime

A Era da Extinção começa com os Transformadores vivendo como fora-da-lei - seguindo os eventos da Escuridão da Lua. Optimus Prime é extremamente danificado e vive na Cidade do México, onde é descoberto por Cade Yeager (Mark Wahlberg) e sua filha Tessa (Nicola Peltz).

Quando Cade e sua filha são quase assassinados por ajudar Optimus, eles não têm escolha a não ser ajudar os Autobots a desvendar um mistério que remonta à extinção dos dinossauros.

Transformadores: O Último Cavaleiro (2017)

Diretor: Michael Bay

Michael Bay Roteiro: Arte Marcum

Arte Marcum Estrela: Mark Wahlberg, Josh Duhamel

Baseado em: Transformadores da Hasbro

Empresa de produção: Paramount Pictures, Hasbro

Paramount Pictures, Hasbro Distribuidor: Fotos Paramount Pictures

Tempo de funcionamento: 149 minutos

bilheteria: $605 milhões

milhões Para onde enviar: Vídeo do Amazon Prime

Uma vez que os filmes anteriores tocaram nos Transformers envolvidos com as Pirâmides, no pouso da lua e na extinção dos dinossauros, você pode se perguntar para onde este próximo filme vai. A seguir, Stonehenge e a corte do Rei Artur.

O governo americano está atrás de Autobots, chegando ao ponto de ter uma força-tarefa especial para caçá-los. Cade Yeager está escondendo muitos deles em seu ferro-velho. Logo ele descobre que, num passado distante, um grupo de Transformers deu a Merlin uma equipe para ajudar o rei Arthur. Esse bastão pode drenar a Terra de sua energia através de Stonehenge. Agora, Cade tem que trabalhar com os Autobots restantes a fim de localizar esse pessoal antes que o governo ou Megatron o faça.

Onde se encaixa o novo filme Transformers nesta ordem?

Há rumores de que o próximo filme será ambientado nos anos 90 - portanto, verifique aqui após seu lançamento para ver onde ele se encaixa com o resto dos filmes.

Transformadores: A Ascensão dos animais (2023)

Diretor: Steven Caple Jr.

Steven Caple Jr. Roteiro: Joby Harold

Joby Harold Estrela: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman

Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman Baseado em: Transformadores da Hasbro

Transformadores da Hasbro Empresa de produção: Paramount Pictures

Paramount Pictures Distribuidor: Fotos Paramount Pictures

Fotos Paramount Pictures Para onde enviar: Preparado para ser lançado em 2023

O próximo filme no universo Transformers deverá ser lançado no próximo ano, e os fãs da série Beast Wars: Transformers series from the final 1990s should be excited. Isso porque o filme deve incluir os Transformers que se transformam em animais em vez de carros e aviões.

Dito isto, Optimus Prime e Megatron devem voltar para o filme. Ron Perlman se juntará ao elenco como Optimus Primal, o líder dos Maximais que se transformam em gorila.

Anthony Ramos e Dominique Fishback também serão os protagonistas do filme que se aproxima. Steven Caple Jr. está programado para dirigir.

Verso sem spoiler-free: Os filmes dos Transformers em ordem

Transformadores de filmes em ordem cronológica

OK, então aqui está a versão resumida do guia acima. Está livre de spoilers.

Bumblebee (2018)

Transformadores (2007)

Transformadores: Vingança do Caído (2009)

Transformadores: Dark of the Moon (2011)

Transformadores: Idade da Extinção (2014)

Transformadores: O Último Cavaleiro (2017)

Ainda não disponível:

Transformadores: Ascensão dos animais (2023)

Filmes de transformadores em ordem de data de lançamento teatral

E aqui está uma lista de todos os filmes encomendados quando foram lançados nas salas de cinema.

Transformadores (2007)

Transformadores: Vingança do Caído (2009)

Transformadores: Dark of the Moon (2011)

Transformadores: Idade da Extinção (2014)

Transformadores: O Último Cavaleiro (2017)

Bumblebee (2018)

Ainda não disponível:

Transformadores: Ascensão dos animais (2023)

