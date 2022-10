Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Para muitas pessoas, os telefones se tornaram o principal dispositivo para o consumo de conteúdo. Entretanto, alguns conteúdos merecem ser observados em uma tela maior, e talvez com um sistema de som de bater, também.

Claro, muitas pessoas têm TVs inteligentes hoje em dia e muito conteúdo pode ser acessado através dos aplicativos nativos da TV. Mas sempre há algo que está faltando na lista, e isso quase nunca acontece com os smartphones, que podem acessar praticamente tudo.

Então, como você faz para compartilhar o conteúdo de seu telefone Android para sua TV? Há uma variedade de métodos, e todos eles são bastante fáceis de configurar, então, vamos colocá-lo em contato.

Conexão sem fio com um Chromecast ou uma TV Android

Nosso método preferido para conectar telefones Android à tela grande é o Chromecasting. Para isso, você precisará comprar um dispositivo Google Chromecast ou ter uma TV com Chromecast embutido. A maioria das TVs inteligentes baseadas no Android tem esta funcionalidade sem a necessidade de hardware adicional.

A boa notícia é que os dongles Chromecast são muito acessíveis, e se você optar pelo mais novo Chromecast com Google TV, você pode transformar qualquer TV velha em uma TV Android completa por um preço razoável.

Se você precisar montar um Chromecast, temos um guia simples que você pode seguir aqui. Uma vez que esteja pronto e funcionando, tudo o que você precisa fazer é procurar o ícone de elenco em forma de quadrado dentro dos aplicativos em seu telefone andróide, a grande maioria dos provedores de conteúdo terá um.

Quando você tocar no ícone do elenco, o conteúdo do aplicativo será transmitido para sua TV ao invés do telefone, e você poderá controlar a reprodução com seu aparelho de telefone.

Se seu conteúdo desejado não possuir um botão de elenco, não se preocupe, você ainda poderá lançá-lo para sua TV. Você terá apenas que espelhar sua tela em vez disso.

O espelhamento da tela é ativado de forma diferente em diferentes aparelhos, em um Google Pixel, por exemplo, você pode simplesmente puxar para baixo a sombra de notificação/definições e tocar em Screen Cast. O mesmo se aplica aos telefones Realme, Oppo e OnePlus. A Samsung trabalha da mesma forma, mas em vez disso é chamada de Smart View.

Se você não conseguir encontrar uma opção de screencast em seu telefone, tente abrir o menu de configurações e procurar por "Cast", pois muitas vezes você encontrará algo lá dentro.

Conexão com fio com um adaptador

Se o Chromecasting não se adequa às suas necessidades, você pode sempre ligar as coisas à moda antiga. Este método é particularmente adequado para jogos móveis, pois é muito mais baixa latência do que um link sem fio. Além disso, se você conectar um controlador sem fio, você pode basicamente usar seu telefone como um Nintendo Switch.

Você tem uma grande variedade de opções quando se trata de adaptadores, mas o mais provável é que você esteja procurando um adaptador USB-C para HDMI. Você precisará então de um cabo HDMI para conectar a TV ao adaptador.

Outra ótima opção é um hub USB-C, que pode permitir conectar dispositivos USB adicionais e até mesmo carregar o telefone enquanto estiver conectado. O telefone precisará suportar o modo HDMI Alt para que estes adaptadores funcionem corretamente.

Telefones mais antigos com micro USB ainda podem funcionar, mas você precisará de um adaptador diferente, e certifique-se de que o telefone suporta MHL.

Uma vez conectado, sua tela será espelhada na TV, assim como se você estivesse fazendo screencasting sem fio. São alguns telefones, como a Samsung, por exemplo, que suportam uma experiência de desktop no estilo Windows quando conectados via HDMI. Se for esse o caso, você terá a opção de escolher entre a experiência de desktop ou espelhamento de tela.

Transmissão sem fio DLNA

Se você não quiser comprar nada, e já tiver uma TV inteligente ou um console de jogos, há uma boa chance de eles suportarem o streaming DLNA através de Wi-Fi.

Esta tecnologia funciona um pouco diferente do Chromecasting, você não será capaz de espelhar sua tela, nem de assistir a conteúdos protegidos por DRM, como o Netflix.

Você poderá, entretanto, transmitir sem fio suas fotos, vídeos e música para a TV - que é o que muitas pessoas estão procurando alcançar.

A maneira mais fácil de fazer isso é baixando um aplicativo de casting DLNA em seu telefone Android, há muito por onde escolher, mas as opções mais populares incluem AllCast, Cast to TV e LocalCast.

