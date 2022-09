Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google está alegadamente trabalhando em alternativas sem royalties para Dolby Atmos e Dolby Vision.

Com o codinome Projeto Caviar, o esquema criará dois novos padrões de mídia - um para vídeo HDR, o outro para som surround expandido.

Foi anunciado durante um evento de portas fechadas com fabricantes de hardware, mas o Protocolo recebeu um vídeo com o vazamento da apresentação. Ele afirma que um gerente de produtos do grupo Google, Roshan Balfiga, disse que o objetivo é criar um "ecossistema mais saudável e amplo".

O objetivo do Google é introduzir seus próprios padrões AV no YouTube em primeiro lugar, mas também procurará interessar os fabricantes de TV e serviços de streaming no suporte a seus novos formatos. Ele os atrairá com a falta de taxas de licença.

A Dolby cobra de seus parceiros uma taxa para usar Dolby Vision e Atmos em seus produtos. O Projeto Caviar poderia, portanto, ser uma alternativa atraente.

No entanto, conseguir serviços de streaming e estúdios cinematográficos a bordo poderia ser complicado. Já existem muitos padrões HDR para provedores de conteúdo e consumidores para acompanhar - HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, e HLG foram todos adotados pelos fabricantes de TV nos últimos anos.

E isso está apenas no lado do vídeo.

Será que realmente precisamos de novos padrões para tornar nosso atual kit redundante mais uma vez? Acho que vamos descobrir.

Escrito por Rik Henderson.