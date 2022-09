Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ouvimos falar muito sobre um Chromecast mais barato com o Google TV nos últimos tempos, com a expectativa de que seja lançado durante o próximo evento Made by Google, em 6 de outubro.

No entanto, ele foi lançado com pouca fanfarra e está disponível agora.

O Chromecast com o Google TV HD está listado nas lojas online do Google nos EUA e no Reino Unido, com preços de US$29,99 e £34,99 repectivamente. Ele também será enviado relativamente rápido.

O preço é de 39,99 euros na Europa Central.

O Google agora rotula seu dispositivo de streaming existente como "4K", enquanto o novo modelo é "HD"... Este último oferece uma resolução de imagem de 1080p para aqueles que não precisam de Ultra HD.

Ambos suportam HDR, porém, para cores mais realistas e maior contraste... Cada um deles suporta o Google Assistant através de um controle remoto de voz incluído, e pode controlar muitos dispositivos domésticos inteligentes. Há também a capacidade de lançar conteúdo para eles através de um smartphone, tablet ou PC, e você pode jogar Stadia cloud games em qualquer um deles.

A única outra grande diferença é que o Chromecast com a versão HD da Google TV só está disponível em branco, enquanto a edição de 4K também varia no céu (azul claro) e no nascer do sol (laranja rosado).

Ao contrário dos dispositivos Chromecast mais antigos, estes com o Google TV funcionam como streamers de mídia sem a necessidade de lançar conteúdo para eles primeiro. Basta conectar qualquer um deles em uma porta HDMI e ir embora.

Escrito por Rik Henderson.