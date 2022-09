Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google revelará uma nova versão de seu Chromecast com o Google TV streaming dongle em outubro, durante seu evento Made by Google. Esse é o sentimento atual, de qualquer forma, com muitos rumores e vazamentos apoiando essa teoria.

O Chromecast com o Google TV HD, como se pensa ser chamado, apareceu em sites de certificação nos últimos tempos, sugerindo que um lançamento está iminente, e agora uma pilha de fotos de aparência oficial chegou à web. Além disso, um leaker online afirma que os varejistas americanos até receberam estoque do novo aparelho.

Postando no Twitter, @_snoopytech_ também revela que ele irá vender por $40 - um toque a mais do que os 30 dólares esperados.

Se isso for em grande parte abaixo do esperado, prepare-se também para o design - o novo Chromecast parece quase exatamente o mesmo que o modelo 4K existente.

O Chromecast com Google TV (HD) é de 40 dólares e já está em estoque em muitos varejistas. Aguarde o desencaixotamento e as mãos em breve - SnoopyTech (@_snoopytech_) 14 de setembro de 2022

Uma pilha inteira de "imagens de marketing" foram postadas pelo WinFuture que mostram um dispositivo muito familiar.

Para ser justo, é um produto bastante simples que foi projetado para ser escondido do caminho de qualquer maneira. O controle remoto é a única coisa que você verá regularmente e que parece puro e simples.

Quanto às habilidades do novo Chromecast - é mais do que provável que ele faça tudo o que o modelo existente pode salvar para vídeo 4K e, possivelmente, áudio Dolby Atmos. Será trancado para 1080p e 5.1, acreditamos.

Vamos descobrir com certeza durante o evento Made by Google no dia 6 de outubro, sem dúvida.

Escrito por Rik Henderson.