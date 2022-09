Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Junto com uma pilha inteira de outros dispositivos - não menos importante os telefones Pixel 7 - o Google deverá lançar um novo Chromecast com o Google TV durante seu evento Made by Google no dia 6 de outubro.

Isto se torna ainda mais provável com a descoberta de uma lista de certificação no site do Bluetooth SIG.

A certificação Bluetooth SIG é necessária antes que qualquer dispositivo Bluetooth possa ser lançado ao público. Ela garante que sua tecnologia de transmissão sem fio atenda aos padrões estabelecidos.

Também normalmente só aparece quando um produto está próximo de ser lançado. Isso poderia significar que o novo Chromecast do Google poderia chegar às lojas assim que o evento de outubro terminasse.

O novo dispositivo de streaming, que também se pensa ser chamado de Chromecast com o Google TV HD, já apareceu em vários lugares antes. Ele apareceu no Geekbench e no site de certificação da FCC também.

Vazamentos anteriores também afirmam que ele funcionará no Android 12, suportará streaming 1080p e suportará o codec de vídeo AV1. Talvez a característica mais importante seja que ele será mais barato do que o Chromecast 4K existente.

Diz-se que o novo modelo será inferior a $30 (cerca de £25), tornando-o uma forma muito acessível de obter a experiência de TV do Google em uma TV que não requer a melhor resolução.

Escrito por Rik Henderson.