O Google TV melhorou através de atualizações de desempenho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google promoveu uma atualização de desempenho para seu Chromecast com o aparelho de TV Google, enquanto as TVs inteligentes que rodam a plataforma terão seu próprio sistema atualizado em breve.

As melhorias incluem otimizações de CPU que fazem com que a experiência de TV do Google funcione mais suavemente. O tempo que leva para carregar a tela inicial da inicialização foi encurtado, por exemplo, enquanto a navegação no programa é mais rápida.

A experiência da guia "Para você" também foi ajustada, com uma navegação melhorada. A aba "Live" também é carregada mais rapidamente.

Além disso, os perfis das crianças foram melhor otimizados.

Você também não precisa atualizar seu hardware, já que o Google TV agora usa menos memória RAM, portanto, funcionará de forma mais eficiente nos dispositivos existentes.

Também melhorado com esta atualização é o manuseio do armazenamento. Um menu "Free up storage" permite que você limpe seu cache e desinstale aplicativos que não está usando para economizar espaço extra em seu dispositivo ou (quando a atualização chegar) na TV inteligente.

Uma série de outros pequenos ajustes e melhorias foram feitos "sob o capô" para melhorar ainda mais o desempenho.

A atualização está disponível agora para o Chromecast com o Google TV. Seu aparelho deve tê-lo instalado automaticamente, mas se não for necessário ir para as configurações para garantir que você tenha a versão mais recente.

Escrito por Rik Henderson.