Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google notou a mudança na forma como as TVs têm sido usadas desde a pandemia que nos obrigou a mudar nossos hábitos. Elas não são mais apenas para consumo de conteúdo, mas são freqüentemente usadas para treinamento de acompanhamento, videoconferências e muito mais.

Como tal, a marca está procurando adaptar melhor seu serviço de TV Google para apoiar estes novos hábitos, e vai precisar que seus parceiros cumpram suas especificações para fazê-lo.

No mês passado, o Google realizou um evento de parceiros a portas fechadas. Nesta reunião, a empresa discutiu planos para o futuro dos aparelhos Android TV e Google TV.

O protocolo aprendeu o que foi discutido neste evento, e publicou um relatório que nos dá uma olhada no que está reservado para nosso sistema de entretenimento na sala.

O Google está procurando integrar recursos de rastreamento de fitness através da captura de dados em tempo real de um dispositivo FitBit ou Wear OS, que podem então ser exibidos na tela.

Com efeito, ele deve proporcionar uma experiência mais acessível como Peloton, onde você pode seguir junto com um treino na tela grande, enquanto ainda pode ver seu ritmo cardíaco, calorias queimadas e assim por diante.

A integração de rastreamento de condicionamento físico será implementada o mais cedo possível em 2023, de acordo com os slides obtidos pelo Protocolo.

O Google também está estudando formas de integrar mais estreitamente as plataformas de TV baseadas no Android com seu ecossistema doméstico inteligente.

Ele quer permitir que os usuários acessem controles domésticos inteligentes e visualizem as imagens das câmeras de segurança sem interromper sua visualização normal.

A integração doméstica inteligente melhorada provavelmente virá após os recursos de adequação e será implementada ao longo de 2024.

Mais imediatamente, porém, o Google está trabalhando para permitir que os clientes usem seus alto-falantes Nest como áudio sem fio para a Google TV.

Eventualmente, este recurso deverá se estender também aos sistemas de áudio sem fio de terceiros.

Finalmente, o Google está planejando adicionar funcionalidade de par rápido a seus Pixel Buds, permitindo que você se emparelhe rápida e facilmente com sua TV.

Todas estas características avançadas requerem algum poder de computação extra, no entanto, por isso a marca está pedindo aos fabricantes de produtos de TV Google e Android que incluam 16GB de RAM ou mais com suas TVs baseadas no Android 13.

Estranhamente, o próprio Chromecast do Google com Google TV tem apenas 8GB de RAM, portanto será interessante ver se seu próprio aparelho suportará todas essas novas características.

Escrito por Luke Baker.