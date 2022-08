Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Imagine se você pudesse obter canais de transmissão de TV gratuitos - mas sem baixar um aplicativo ou se inscrever para um novo serviço. Bem, se você possui um aparelho de TV do Google, você está com sorte.

9to5Google analisou a última versão do aplicativo lançador de TV Android e descobriu que seu código contém menções da plataforma de streaming de TV Google (anteriormente chamada Android TV) ganhando canais gratuitos, apoiados por anúncios e canais de TV ao vivo. De acordo com o texto, um conjunto inicial de 50 canais será lançado. Você não precisará baixar um aplicativo separado para acessar esses canais, que são descritos como "Google TV Channels" dentro do aplicativo de lançamento.

Com base em uma descrição no aplicativo, deve haver uma variedade de "notícias, esportes, filmes e programas". O vazamento incluiu até mesmo um gráfico mostrando 30 dos próximos canais. Esses canais são os seguintes:

ABC News Live

Cozinha de teste da América

Clássicos Americanos

O Asilo

Bateria Pop

CBC News

ChiveTV

Deal or No Deal

Tribunal de Divórcio

Comédia de Bar Seco

FailArmy

Filmes sem filme

Hallmark Movies & More

É hora do show na Apollo!

Kevin Hart's LOL! Network

Amar a natureza

Maverick Black Cinema

MooviMex

Visão da natureza

NBC News Now

Newsmax TV

Nosey

O Coletivo Pet

Nação do Poder

Reelz

Teletubbies

Hoje o dia todo

Óculos de proteção para os desenhos animados

EUA Hoje

World Poker TourWu Tang Collection TV

Xumo Crime TV

Filmes Xumo

Xumo Westerns

Estes "Canais de TV Google" contêm a linha habitual de canais gratuitos transmitidos pela Internet - tais como ABC News Live, NBC News Now, e USA Today. Mas também há alguns randoms misturados, tais como o Tribunal de Divórcio e o Deal or no Deal. Pessoalmente, um dos canais mais interessantes é o Hallmark Movies. Isso será divertido neste feriado se a Hallmark carregar o canal com todos os seus novos especiais de Natal com queijo.

Ei, a TV gratuita é de graça. O Google conseguiu fazer acordos com alguns canais e marcas bem conhecidos. Mas vamos ter em mente que a plataforma TV Plus da Samsung tem mais de 200 canais gratuitos e a plataforma Canais da LG tem mais de 175. Além disso, muitos dos novos Canais de TV do Google já estão disponíveis em plataformas concorrentes de TV de transmissão gratuita ou barata, incluindo Pluto TV, Philo, e Sling TV.

Escrito por Maggie Tillman.