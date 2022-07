Chromecast com Google TV tem um desconto de £20 agora mesmo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Estamos de volta à temporada de vendas de verão e enquanto a maior parte das atenções está no Prime Day, há alguns fabricantes cortando os preços ao mesmo tempo - e isso inclui o Google.

Isso vê o Chromecast com o Google TV reduzido nos preços em muitos varejistas no Reino Unido, derrubando £20 do preço pedido - tornando este um ótimo momento para comprar.

Chromecast com Google TV - economize £20 O Chromecast com Google TV se conecta diretamente à sua TV, tornando-a inteligente com uma gama completa de serviços de streaming e suporte do Google Assistant. Agora é apenas £39,99. Ver oferta

O Chromecast com Google TV oferece todas as funções do Chromecast, para que você possa lançar conteúdo de seu telefone ou laptop diretamente para sua TV, mas graças ao Google TV, há também uma interface de usuário sofisticada, tornando este um passo considerável em relação aos dispositivos Chromecast anteriores.

Há também um grande controle remoto, que inclui acesso ao Google Assistant, para que você possa não só procurar coisas para assistir, mas também usá-lo para controlar dispositivos domésticos inteligentes ou apenas para fazer perguntas.

É também um grande executor, suportando uma gama completa de serviços de streaming (não há 4OD, mas tudo mais é coberto no Reino Unido), bem como suporte para os mais recentes padrões HDR 4K. Encontramos um ótimo desempenho, com uma ótima conexão estável. Também é ótimo se você comprar seus filmes no Google, pois tudo é perfeito.

Escrito por Chris Hall.