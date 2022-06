Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o Google está trabalhando em um dongle Chromecast de transmissão de vídeo mais barato que atinge no máximo a resolução de 1080p. Pensa-se que seja chamado de Chromecast HD com o Google TV. Agora, um novo arquivo na Comissão Federal de Comunicações nos EUA, como recentemente avistado pela Droid-Life, indica que o Google está prestes a lançar o dispositivo.

O arquivo rotula o dispositivo como"Google G454V" e não inclui nenhuma foto reveladora. Em vez disso, ele descreve o dispositivo como "sem fio" com suporte para banda dupla 2,4GHz e 5GHz 802.11ac Wi-Fi mais Bluetooth LE. Também inclui um diagrama de todas as conexões do dispositivo. Parece conectar-se diretamente a um monitor LCD sem cabos intermediários, e tem um controle remoto sem fio e fone de ouvido Bluetooth. O único cabo conectado a ele é um cabo de alimentação USB.

Acrescente tudo isso, e parece um dispositivo que você colocaria atrás de uma tela, o que significa que poderia ser um novo Chromecast, até mesmo o rumor de um Chromecast mais barato.

Nem todos os dispositivos que passam pelo FCC são lançados, mas os fabricantes não enviam arquivos para eles até que estejam prontos para liberá-los. Espera-se que o Chromecast, que corre o boato de que será mais barato, chegue neste outono.

Dado o atual Chromecast com Google TV oferece 4K HDR por 50 dólares, é preciso pensar quanto uma versão mais barata pode custar.

Escrito por Maggie Tillman.