Chromecast com Google TV 2 pode ser um modelo 1080p mais barato

(Pocket-lint) - Ontem, informamos sobre uma possível nova versão do Chromecast com Google TV depois que um dispositivo com o codinome "Boreal" apareceu em conversas online.

Mas, assumiu-se no momento em que o Google novo modelo 's poderia ser um substituto.

Agora está sendo alegado que o Boreal poderia ser uma variante adicional, uma com saída de vídeo 1080p em vez de 4K. Também será uma alternativa mais barata para quem está com orçamento limitado, para competir diretamente com o Amazon Fire TV Stick e/ou Fire TV Stick Lite.

Protocol escreve que poderia até ser chamado de Chromecast HD com Google TV, em vez de Google TV 2, e será baseado na CPU Amlogic S805X2 e GPU Mali-G31 para manter os custos baixos. Cita uma "fonte com conhecimento próximo dos planos da empresa".

Obviamente, o Google não é novo no jogo de dispositivos de streaming e ofereceu dongles mais baratos no passado. Seu primeiro Chromecast custava menos de £ 40 quando foi lançado em 2013, e você pode adquirir um Chromecast de última geração por apenas £ 20 atualmente.

Certamente faz sentido colocar um modelo mais barato no mercado, não apenas para expandir a base de usuários do Google TV, mas também para incentivar mais a se inscrever no serviço de jogos em nuvem da empresa, Stadia .

Escrito por Rik Henderson.