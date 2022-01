Chromecast com Google TV 2 em andamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A última adição à linha bastante escassa de opções do Chromecast do Google foi o Chromecast com Google TV no final de 2020 e, na época, estávamos preparados para não receber outra nova opção do Chromecast por algum tempo.

Avancemos um ano e um pouco, e não estávamos errados - mas pode haver algo no horizonte. 9to5Google tem ouvido muito sobre um projeto no Google com o codinome "Boreal", e suas fontes aparentemente confirmaram que esta é uma nova versão do Chromecast com Google TV.

Não há detalhes sobre o que pode mudar na nova versão, embora você provavelmente possa fazer uma suposição bastante segura de que ela obterá um processador mais poderoso como resultado do tempo decorrido desde o último dispositivo lançado.

No entanto, seria difícil uma atualização clara voltada para o cliente, pois o modelo atual oferece 4K HDR e, portanto, provavelmente é mais do que suficiente para os hábitos de visualização doméstica da maioria das pessoas.

Ainda assim, um formato que não suporta é o AV1, que pode ser uma grande parte da próxima versão do Android TV, então essa é uma possível adição de acordo com o Engadget . O que quer que esteja incluído, o dispositivo aparentemente está programado para aparecer em 2022.

Teremos que esperar para ver se o Google fará algum barulho oficial sobre um acompanhamento em um futuro próximo.

Escrito por Max Freeman-Mills.