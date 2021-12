Pluto TV chega ao Google TV com mais de 300 canais de TV ao vivo gratuitos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google TV está integrado com mais de 40 serviços de streaming diferentes, incluindo alguns serviços de TV ao vivo, que, a partir de hoje, agora inclui a Pluto TV.

A guia "Ao vivo" na tela inicial do Google TV inicialmente suportava apenas o YouTube TV do próprio Google. Se os usuários tivessem uma assinatura ativa do YouTube TV , a guia Ao vivo mostraria todos os canais com links diretos para streams. No início de 2021, o Google expandiu o recurso oferecendo integração com Sling TV e Philo. Com a Plutão TV entrando na briga, agora você pode acessar mais de 300 canais de TV ao vivo gratuitos.

Tudo que você precisa fazer é visitar a guia Ao vivo para ver o que está acontecendo agora ou verificar as recomendações de TV ao vivo gratuita na guia Para você. Esta nova integração com a Pluto TV estará disponível em todos os aparelhos Google TV nos EUA nas "próximas semanas".

Portanto, provavelmente chegará em janeiro de 2022.

O serviço de transmissão de TV Plutão está em operação há muitos anos, especificamente nos Estados Unidos, onde cresceu para incluir centenas de canais de TV ao vivo gratuita e conteúdo sob demanda. É totalmente gratuito, coletando conteúdo de parceiros e de fontes da rede. Existem canais para muitos assuntos, como entretenimento, filmes, notícias e esportes.

Para aprender mais sobre a Plutão TV, incluindo como ela funciona, consulte o guia do Pocket-lint.

Como parte do anúncio da Plutão TV, o Google também revelou que os usuários do Google TV podem desfrutar de seis meses do Peacock Premium, o serviço de streaming da NBCU , sem nenhum custo extra. Ao ativar um novo Google TV (ou outro dispositivo com sistema operacional Android TV) nos EUA, você obterá o Peacock Premium gratuitamente.

Visite a guia Para você ou Aplicativos para resgatar a oferta. Após o término da promoção, ela custa $ 4,99 por mês, mas você pode cancelar a qualquer momento.

Quer saber mais sobre o Google TV? Consulte o guia do Pocket-lint: