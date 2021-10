Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou que está atualizando a experiência do Google TV com novos recursos que tornam mais fácil para várias pessoas na mesma casa encontrar o que especificamente desejam assistir. Ele está adicionando perfis personalizados, listas de observação e ajuda personalizada do Google Assistente.

O Google TV já suportava a capacidade de fazer login em várias Contas do Google - mas apenas o titular da conta principal seria capaz de acessar sugestões de conteúdo, uma lista de observação e a funcionalidade do Google Assistente. Agora, com perfis de usuário , cada pessoa em uma casa pode obter suas próprias recomendações e acessar sua própria lista de observação. Além disso, daqui para frente, as respostas do Google Assistente serão baseadas em suas próprias atividades e interesses.

Além disso: O que é Google Chromecast e por que você deveria se importar?

Como parte da nova experiência personalizada, o Google apresentará cartões visuais no modo ambiente para que uma TV inativa possa exibir informações personalizadas como clima, notícias, estatísticas esportivas e até mesmo atalhos para coisas como podcasts e fotos. Aplicativos e credenciais baixados também podem ser usados em diferentes perfis.

Os perfis serão lançados em novembro de 2021 para Chromecast com Google TV , bem como Sony e TCL Google TVs.

Além dos perfis, o aplicativo remoto móvel para Google TV, lançado recentemente no Android, está chegando ao aplicativo Google Home no Android e iOS.