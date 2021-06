Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O YouTube TV introduziu discretamente um novo pacote complementar chamado 4K Plus . Ele oferece dois recursos amplamente esperados: reprodução em 4K e downloads offline. Mas não é grátis.

O serviço de TV ao vivo os está agrupando em 4K Plus, que já está disponível, por um extra de $ 19,99 por mês. Isso em adição à assinatura padrão de US $ 64,99 do YouTube TV , o que significa que o custo total do seu plano pode chegar a US $ 85 se você quiser assistir em 4K e baixar conteúdo para visualização off-line. A boa notícia é que o Google está oferecendo uma avaliação gratuita de um mês do 4K Plus. E, se você se inscrever antes, poderá obter o pacote complementar por US $ 9,99 por mês no primeiro ano.

Portanto, como parte da promoção de lançamento, você está diante de uma fatura de US $ 75 por mês. Assim que a oferta expirar, você verá o preço total, embora possa cancelar.

LEIA MAIS: Os melhores serviços de streaming de vídeo nos EUA

Por que você compraria o 4K Plus? Bem, os downloads offline são um grande atrativo. Qualquer coisa gravada em seu DVR na nuvem a partir do pacote de canal básico pode ser baixado para o aplicativo móvel do YouTube TV, e não deve haver qualquer restrição de canal ou conteúdo também. Quanto ao conteúdo 4K, há uma ampla seleção disponível agora, mas o Google também afirma que os assinantes do 4K Plus podem “assistir aos principais eventos esportivos neste verão em 4K, além de conteúdo ao vivo de redes como NBC, esportes como futebol americano universitário e basquete ainda este ano "

Mais conteúdo sob demanda de alta resolução também está vindo da FX, Discovery Networks, Tastemade e muito mais. Você pode pesquisar “4K” para ver todos os programas 4K.

Há uma outra vantagem no 4K Plus: streams simultâneos “ilimitados” para qualquer dispositivo em sua rede Wi-Fi doméstica. Geralmente, limita-se a três fluxos.

Finalmente, junto com o lançamento do 4K Plus, o Google prometeu que o YouTube TV ganhará suporte para som surround Dolby 5.1. Ele será lançado para “selecionar dispositivos” em breve.

Escrito por Maggie Tillman.