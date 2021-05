Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Roku recentemente removeu o canal de TV do YouTube de sua linha, bloqueando os usuários de baixá-lo se ainda não o fizeram. Agora, o Google desenvolveu uma solução alternativa: está adicionando um atalho ao serviço YouTube TV diretamente do aplicativo principal do YouTube.

Os usuários do aplicativo YouTube começarão a ver a opção “Ir para o YouTube TV” no aplicativo principal do YouTube nos próximos dias. Ao selecioná-lo, eles serão transferidos para a interface padrão do YouTube TV. Curiosamente, esta opção está chegando aos dispositivos Roku primeiro, seguida por outras plataformas.

Observe que os usuários não podem se inscrever no YouTube TV por meio do aplicativo do YouTube no momento; eles só podem acessar o serviço e assistir ao conteúdo do aplicativo.

O Google publicou uma postagem no blog em 7 de maio de 2021 para anunciar a mudança e para confirmar que "ainda está trabalhando para chegar a um acordo com a Roku". Também disse que está tentando fazer com que a Roku atenda aos seus "requisitos técnicos" - prova de que a empresa está insistindo que os fabricantes de dispositivos adotem o suporte para decodificação AV1.

Roku disse acreditar que os requisitos do Google não são razoáveis e levarão a preços mais altos para seus dispositivos de streaming de mídia.

Ele disse a vários meios de comunicação na sexta-feira que o Google é "um monopolista desenfreado empenhado em esmagar a concorrência leal e prejudicar a escolha do consumidor" e criticou a decisão do Google de oferecer acesso ao YouTube TV através do aplicativo YouTube. Chegou a dizer que a mudança é um exemplo do "negócio predatório do Google práticas ".

O YouTube TV custa US $ 64,99 por mês e permite até três transmissões simultâneas dentro de uma casa. É diferente do YouTube, o serviço de vídeo gratuito com mais de dois bilhões de usuários por mês. O YouTube TV não oferece pacotes de canais complementares, embora tenha vários complementos de um único canal, como Showtime, Epix e HBO Max. Além do Roku, ele funciona com Apple TV, Android TV, Chromecast, Fire TV e a maioria das smart TVs, telefones e tablets.

Escrito por Maggie Tillman.