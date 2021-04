Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A atualização mais recente do Chromecast com Google TV fornecerá aos usuários maior controle sobre a reprodução e oferecerá melhorias para problemas de Wi-Fi, HDMI e Bluetooth.

A atualização de abril para a plataforma de streaming é marcada pelo que o Google descreve como Controles de vídeo avançados, que permitem ao observador mexer nas configurações de HDR e cores. Os novos formatos estão disponíveis em Display & Sound, e agora também são unidos por informações de resolução e taxa de atualização.

O Google também introduziu alguns ajustes HDMI. Os usuários agora têm a opção de fazer com que o HDMI-CEC apenas ligue / desligue a televisão, enquanto uma correção de bug pode ajudar o Chromecast com o Google TV a detectar as configurações de tela ideais quando conectado via hotplug HDMI.

Correções de bugs relacionados à conectividade também estão disponíveis na nova atualização. Para quem usa o sistema por Wi-Fi, o Google indica que ele foi aprimorado para funcionar mais facilmente com redes de 5 Ghz e mesh. Ao receber áudio por Bluetooth, a atualização também deve estabilizar qualquer falha.

A atualização de 166 MB deve ser distribuída aos usuários nos próximos dias e semanas em diferentes regiões, embora também possa ser instalada manualmente por meio dos menus. Para fazer isso, basta clicar no perfil no canto superior direito antes de ir para Configurações> Sistema> Sobre> Atualização do sistema .

Naturalmente, isso segue as melhorias anteriores para o Chromecast com a plataforma Google TV, que chegaram em fevereiro. Isso melhorou o suporte para resoluções 4K, Dolby Audio para Atmos e passagem Digital Plus, e também reduziu as chances de os usuários terem que passar pela tela de recuperação do Android.

Também representa a segunda grande atualização para a plataforma em poucos dias, depois que o suporte HDR10 + para Chromecast com Google TV também recebeu luz verde. Portanto, embora o Google tenha se atrasado um pouco para a festa da plataforma de streaming, atualizações consistentes como essas mostram que ele está comprometido em acompanhar seus rivais.

Escrito por Conor Allison.