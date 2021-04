Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está removendo o aplicativo Google Play Filmes e TV de uma tonelada de dispositivos de streaming e TVs. Especificamente, ele terá desconto para smart TVs Samsung , LG e Vizio, bem como para dispositivos Roku, em 15 de junho de 2021. Isso significa que você não poderá acessá-lo ou usá-lo para alugar e comprar filmes.

De agora em diante, você precisará usar o aplicativo do YouTube para assistir ao conteúdo comprado anteriormente. Os créditos do Google Play associados à sua conta também estarão disponíveis no YouTube para você comprar novos filmes e programas de TV. Sua lista de monitoramento não será transferida, no entanto, e o compartilhamento familiar é limitado. O Google tem uma página de suporte detalhando todas as mudanças aqui . Na verdade, ele anunciou que o aplicativo Google Play Filmes e TV seria descontinuado para alguns dispositivos no mês passado, mas só agora está começando a ser notado.

Aparentemente, o Google planeja fundir o aplicativo com seu novo software Google TV, anunciado no ano passado. O Google TV traz uma nova interface para Android TV e é alimentado pelo aprendizado de máquina do Google, Google Assistant e Google Knowledge Graph. Não substitui a Android TV. É uma camada de software, ou interface, executada em cima da Android TV, o sistema operacional completo do Google para decodificadores, dispositivos de streaming e smart TVs. Você pode aprender mais sobre o Google TV em nosso guia aqui.

Para ser claro, por enquanto, o aplicativo Google Play Filmes e TV ainda está disponível para download em dispositivos Android e iOS.





Escrito por Maggie Tillman.