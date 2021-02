O Google TV receberá perfis infantis em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Google TV é um nome ligeiramente novo para um serviço não tão novo, encontrado principalmente na versão mais recente do Chromecast, e veio com alguns recursos ausentes em comparação com as versões anteriores do Android TV.

Um dos grandes espaços em branco era o controle dos pais e a opção de criar contas para os espectadores mais jovens em sua casa, para garantir que eles não pudessem assistir o que quiserem na tela grande.

O Google parece ter prestado atenção aos comentários das pessoas sobre a falta desse recurso - está adicionando contas de crianças ao serviço em uma atualização futura.

Em uma conversa de suporte sobre o assunto , o Google disse que o recurso deve chegar no próximo mês ou depois, e vai deixar os pais escolherem quais aplicativos bloquear por meio de um código PIN.

As crianças poderão solicitar acesso aos aplicativos que desejarem, mas tudo precisará ser aprovado pelo pai / mãe designado, como seria de esperar.

Dito isso, este ainda não é o verdadeiro suporte multiusuário que outros usuários têm clamado - você está configurando restrições no dispositivo, em vez de configurações por conta. Se isso vier a tempo é mais um jogo de espera, mas você espera que o Google esteja planejando reforçar seu serviço com esse tipo de melhoria.

Escrito por Max Freeman-Mills.