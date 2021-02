Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em breve, os proprietários de Android TV terão uma nova interface para explorar, com o Google lançando uma atualização de software que visa tornar a localização de conteúdo mais fácil.

As mudanças chegarão primeiro aos EUA, Austrália, Canadá, França e Alemanha, com mais novidades nas próximas semanas, e adiciona três novas guias à IU - Home, Discover e Apps.

A experiência segue de perto o que vimos no Google TV , que é essencialmente a camada de software mais recente que roda acima do Android TV em dispositivos de streaming e smart TVs. Esse é particularmente o caso na nova guia Descobrir, que é onde os usuários agora poderão encontrar filmes e programas de TV que estão em alta ou que foram recomendados pessoalmente para eles.

A tela inicial, por sua vez, funcionará de maneira muito semelhante ao funcionamento da tela inicial do Android TV anterior, e a tela de aplicativos, como você pode esperar, fornecerá um local para permitir que você visualize os aplicativos instalados e um link para a Google Play Store .

Infelizmente, parece que uma coisa que não mudou com a atualização é a Lista de monitoramento do Google TV, que permite que você coloque programas diferentes na fila para visualização posterior.

De qualquer forma, a atualização é intrigante. O Google declarou no passado que tentará trazer o hardware do Android TV para a interface do Google TV, e parece que o que estamos vendo aqui são alguns recursos sendo transferidos de volta a fim de fornecer um meio-termo até esse processo está completo. Também faz sentido quando você considera que nem todas as TVs ou conversores também serão atualizados para a experiência completa do Google TV.

Escrito por Conor Allison.