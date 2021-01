Google TV obtém sua expansão prometida com os lançamentos da Sony e da TCL TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando o Google TV foi anunciado em setembro de 2020, foi prometido que veríamos novos dispositivos rodando o Google TV em 2021. No CES 2021 - funcionando como um evento digital - vimos o lançamento de novos televisores que oferecerão o Google TV.

A nova experiência de TV do Google - e vamos deixar claro que o Google vê isso como uma experiência em vez de uma plataforma - foi lançada pela primeira vez no Chromecast com o Google TV . Esse é um dispositivo que amamos: ele oferece acesso a praticamente todos os serviços de streaming que você deseja, é facilmente pesquisável por voz graças à integração do Google Assistant e oferece habilidades de Chromecast também.

Como um dispositivo de streaming, o Google TV tem vantagens óbvias, portanto, passar a ser a interface do usuário para a TV será interessante para ver exatamente como tudo se integrará. Existem desafios maiores, especialmente se você tiver pessoas conectando dispositivos de terceiros a essas TVs também, embora o Google TV possa incorporar "TV ao vivo" em uma guia ao lado de filmes, programas, aplicativos e outras seções.

A Sony foi confirmada como uma marca que adotaria o Google TV no anúncio original em setembro, mas agora foi revelado que os televisores Bravia XR oferecerão a experiência do Google.

Os novos televisores carro-chefe da Sony na série Bravia XR incluem as novas TVs da série Master, a Z9J e A90J, a A80J OLED, a X95J e a X90J. Isso abrange modelos de 8K e 4K com uma variedade de tecnologias de tela, há suporte para HDMI 2.1, Netflix Calibrated Mode e IMAX Enhanced Mode, em uma ampla gama de tamanhos.

Se haverá outras TVs lançadas oferecendo Google TV em outras categorias da Sony, ainda não sabemos.

A Sony não é a única empresa a oferecer o Google TV, já que a TCL também anunciou que oferecerá uma série de TV do Google em 2021. Novamente, há uma gama completa de opções de tecnologia de tela, incluindo modelos 8K, Mini-LED e QLED.

A TCL diz que essas TVs estarão inicialmente disponíveis nos Estados Unidos, mas estariam chegando a outras partes do mundo também.

Não sabemos se outros fabricantes farão o mesmo. A Philips é uma grande usuária do Android TV, mas não esperamos que a empresa anuncie seus 2.021 televisores até o final de janeiro.

O objetivo do Google TV é selecionar e recomendar conteúdo para você, pegando todos os serviços de streaming que você usa e permitindo fácil acesso para que você possa retomar a reprodução ou descobrir conteúdo relacionado ao que você assistia no passado. Ele oferece uma interface de usuário nova e limpa e, para o Chromecast, um ótimo controle remoto que torna realmente fácil pular e acessar tudo.

Escrito por Chris Hall.