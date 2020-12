Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mais novo dispositivo de streaming Chromecast do Google , o Chromecast com Google TV , finalmente oferecerá o aplicativo Apple TV a partir do início de 2021.

O Google anunciou a notícia em um blog em 16 de dezembro de 2020, dizendo: "Você poderá ver os Apple Originals em suas recomendações personalizadas e resultados de pesquisa, tornando ainda mais fácil encontrar seus programas e filmes favoritos. E você ser capaz de salvá-los em sua lista de monitoramento para atualizar mais tarde. "

O aplicativo da Apple TV não só permitirá que os assinantes assistam a Apple TV + programas, filmes e documentários originais, que serão integrados ao sistema de conteúdo do Google TV, para que o software possa recomendá-los, mas também dará a você acesso à biblioteca do iTunes comprada de Programas de TV e filmes. Você também pode acessar os canais da Apple TV aos quais já se inscreveu - o aplicativo funciona basicamente como em qualquer outra plataforma de streaming de mídia, de Roku a Amazon.

O Google não anunciou uma data de lançamento exata para o aplicativo Apple TV, mas deve chegar em alguns meses e também ser implementado em dispositivos com sistema operacional Android TV.

Escrito por Maggie Tillman.