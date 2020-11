O Chromecast poderá usar dispositivos Nest Audio como um sistema de home theater

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google confirmou que está trabalhando para integrar o Chromecast e o Nest Audio , o que significa que você poderá usar seu dispositivo Nest para fornecer o áudio de tudo o que estiver assistindo por meio do Chromecast na TV .

Um boato apontando para tal integração circulou recentemente e o Google confirmou que está trabalhando em uma solução para o The Wall Street Journal, conforme relatado pela Android Central.

Os dispositivos Chromecast e Nest, ou Google Home mais antigo, já têm um link, permitindo que você controle o Chromecast com voz a partir do seu dispositivo com Google Assistente - mas a funcionalidade futura parece ser mais útil. Ser capaz de direcionar a trilha sonora por meio do áudio Nest dará a você mais flexibilidade quando se trata de assistir programas na TV.

Isso deve significar que, com alguns alto-falantes Nest Audio, você pode aumentar substancialmente o som de sua TV, com a ressalva de que só funcionará quando você estiver transmitindo conteúdo de seu Chromecast. Isso é bom para quando você está assistindo Netflix, mas e se você estiver fazendo algo que não foi transmitido? E se você estiver jogando no seu novo Xbox Series X?

A Amazon oferece um serviço semelhante com o Fire TV Stick , permitindo que você conecte alto-falantes Echo para ter uma configuração mais dinâmica, algo que você também pode organizar com HomePod e Apple TV.

A questão é se essa é realmente a solução que você deseja. Se o som da sua TV for ruim, obter uma barra de som compacta pode ser uma solução melhor do que construir um sistema ad hoc que funcione apenas com parte do conteúdo.

É aí que um dispositivo como o Roku Streambar pode entrar, oferecendo as habilidades de streaming e também uma barra de som bastante eficiente, ideal para uma sala pequena e um upgrade fácil de TV.

squirrel_widget_2694174

Escrito por Chris Hall.