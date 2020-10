Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google lançou um novo dispositivo Chromecast com Google TV . Se você está se perguntando o que aconteceu com a Android TV, aqui está o que você precisa saber.

O Google TV tem tudo a ver com conteúdo

Google TV é uma nova interface para Android TV, com tecnologia de aprendizado de máquina do Google, Google Assistant e Google Knowledge Graph. Não está substituindo o Android TV. Na verdade, o Android TV continua parado. Além disso, o Google TV nem é um sistema operacional. Pense nisso como algo construído sobre a Android TV, projetado para tornar mais fácil para você encontrar o conteúdo que deseja. Já se foi o tempo de pesquisar uma tela inicial desordenada para encontrar um serviço de streaming.

Para ser claro, o Google TV é uma camada de software, ou interface, executado em cima do Android TV, o sistema operacional completo do Google para decodificadores, dispositivos de streaming e smart TVs. É mais inteligente e destina-se a otimizar a experiência existente do Android TV para que seja mais intuitivo e útil.

Para obter mais informações sobre a Android TV, especificamente, consulte nosso guia aqui .

1/3 Google

Usa Knowledge Graph, Google Assistant e machine learning

O Google disse que, ao criar o Google TV, estudou as diferentes maneiras como as pessoas descobrem mídia, seja procurando um título ou navegando sem rumo, então melhorou o Mapa do conhecimento e usa o aprendizado de máquina para entender melhor como criar mídia em tópicos e gêneros . Você verá a tendência dos títulos na Pesquisa Google ou pode usar o Google Assistente para inventar alguma coisa. Você pode pedir que ele encontre filmes de romance ou ficção científica e ele deve mostrar exatamente isso em todos os seus aplicativos.

O Google TV também oferece suporte a serviços de TV ao vivo, começando com o YouTube TV nos EUA. Você também pode adicionar filmes e programas que encontrar a uma Lista de monitoramento.

O Google TV foi lançado primeiro no novo Chromecast com o Google TV. O Google confirmou que outros dispositivos e TVs Android TV serão atualizados para o Google TV a partir de 2021. Atualmente, as únicas TVs que devem receber a atualização são Android TVs Sony. Pouco mais se sabe sobre quais modelos.

squirrel_widget_2709201

O Google TV também está disponível para usuários de telefones Android nos EUA. O aplicativo Google Play Filmes e TV foi atualizado em 30 de setembro de 2020 e foi rebatizado como o aplicativo Google TV. Ele permite que você procure algo para assistir, comprar ou alugar filmes e programas de TV e gerenciar sua lista de monitoramento.

Confira a postagem do anúncio do Google para o Google TV para obter mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.