O Google TV é uma nova experiência de entretenimento, não um substituto para o Android TV

(Pocket-lint) - O Google anunciou o Google TV, que está chamando de uma nova experiência de entretenimento. O novo serviço faz sua estreia no Chromecast com o Google TV , que é a primeira vez que estamos vendo a nova versão do Google na TV.

A Android TV foi lançada em 2014 e é usada por alguns grandes players do mercado de TV, como Sony e Philips, e o objetivo original era obter acesso a aplicativos. Existem mais de 6.500 aplicativos que rodam na Android TV, mas na realidade, as experiências de TV não são sobre aplicativos, mas sim sobre os principais serviços de streaming .

O Google diz que o Android TV continua sendo uma plataforma, mas o Google TV será a interface do usuário e é tudo sobre descoberta de conteúdo. Em vez de apenas servir a você uma linha de seus serviços de streaming favoritos, ele oferecerá e personalizará os visuais para sugerir conteúdo de todos esses serviços.

Isso vai ajudá-lo a retomar a exibição do conteúdo que você assistiu anteriormente, vai sugerir conteúdo com base no que você viu antes e você poderá fazer coisas como marcar coisas para assistir mais tarde. Você ainda poderá marcar coisas em seu telefone para o Google TV.

A interface do usuário é dividida em guias na parte superior, com uma guia Para você oferecendo conteúdo sugerido, ao vivo, filmes, programas e aplicativos fornecendo o nível superior para navegação. Você também poderá pesquisar, com suporte total para o Google Assistant para pesquisar também.

Como há suporte para o Google Assistant (por meio do controle remoto no Chromecast com Google TV), você também poderá acessar as funções de casa inteligente.

O Google TV também não se limitará aos novos dispositivos do Google - a empresa disse que será lançado para dispositivos Android TV em 2021, que estará em todas as TVs Android e que o Google nos contará mais em 2021.

O primeiro exemplo disponível, no entanto, será o novo Chromecast do Google, onde a interface do Google TV resolve o problema de como você controla o seu Chromecast. O novo dispositivo está disponível para pré-encomenda agora e custará £ 59,99.

Escrito por Chris Hall.