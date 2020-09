Chromecast com Google TV e controle remoto de voz agora oficial

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou oficialmente o Chromecast com o Google TV , seu mais recente dispositivo de streaming de TV que quer tornar a experiência do Chromecast mais inteligente e fácil.

A grande mudança é que o novo Chromecast virá com um controle remoto. Isso significa que você não precisa transmitir tudo o que deseja assistir, você poderá alternar para o Chromecast e usar o controle remoto para navegar na nova IU - Google TV.

O Google TV não é um substituto para o Android TV , é uma experiência separada, portanto, este é Chromecast com Google TV. O Google está descrevendo isso como uma "experiência de entretenimento", prometendo oferecer sugestões sobre o que assistir em seus serviços de streaming e recomendações com base no que você assiste.

O controle remoto não só fornecerá navegação, mas oferecerá suporte de voz por meio do Google Assistente , para que você possa dizer o que deseja assistir, pedir sugestões ou controlar outros dispositivos de casa inteligente. Por ser o Google Assistente, você também pode verificar sua câmera Nest e fazer outras perguntas ao Google.

1/5 Google

O controle remoto tem botões para Netflix e YouTube, enquanto os serviços e aplicativos disponíveis serão essencialmente os mesmos encontrados na Android TV. No Reino Unido, isso significa que você receberá BBC, ITV, My5, mas não All4. Serviços importantes, como Disney + , certamente serão suportados.

A transmissão ainda é suportada, então a funcionalidade oferecida no modelo anterior ainda está lá, embora, surpreendentemente, não haja interface de aplicativo para o serviço de streaming de jogos do Google, Stadia . O Google diz que isso é algo que será adicionado em 2021.

O Chromecast com Google TV suportará conteúdo 4K HDR a 60fps, com formatos como Dolby Vision e Dolby Atmos suportados quando oferecidos por esses serviços de streaming. Como anteriormente, o novo Chromecast é um dongle simples e fino que se conecta diretamente à porta HDMI de uma TV e é alimentado por USB. Ele então se conectará ao Wi-Fi e permitirá que você faça login em sua conta do Google e em outras contas de serviço de streaming.

Haverá um pacote de energia acessório que também oferece uma conexão Ethernet, para aqueles que desejam uma conexão com fio em vez de sem fio.

Procurando competir com empresas como Roku e Amazon, o novo Chromecast com Google TV custará £ 59,99 no Reino Unido e $ 49,99 nos EUA e está disponível para pré-encomenda a partir de hoje, no varejo geral a partir de meados de outubro.

Escrito por Chris Hall.