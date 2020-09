Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não é segredo que o Google está se preparando para lançar um novo Chromecast. A empresa não apenas anunciou recentemente que o dispositivo seria revelado em seu próximo evento de hardware , mas seu novo Chromecast também vazou várias vezes, incluindo mais recentemente no Reddit .

Redditor u / fuzztub07 afirmou que comprou um dongle “Chromecast with Google TV” de um Walmart local por $ 50. Eles publicaram imagens e vídeos do hardware e seu manual e interface. Eles também responderam a dezenas de perguntas sobre o dispositivo. Eles disseram que ele roda uma versão do Android TV (provavelmente baseada no Android 10), mas foi rebatizado como Google TV. Ele vem com um controle remoto, é compatível com 4K HDR e pode emparelhar com fones de ouvido Bluetooth. Não há porta Ethernet.

O novo Chromecast com Google TV suporta streaming de um dispositivo móvel ou computador para sua TV de tela grande e oferece acesso a uma infinidade de aplicativos populares e serviços de streaming de vídeo. Do Netflix ao HBO Max, todos os grandes nomes estão disponíveis. Existem até serviços de música disponíveis, como o Spotify. A interface lista categorias de jogos para títulos que podem ser jogados com um controle remoto ou gamepad, mas o serviço de jogos do Google, Stadia, aparentemente não é compatível.

Não há porta Ethernet ou blasters IR integrados, embora ele suporte HDMI-CEC para controlar a TV junto com várias contas de usuário.

O novo Chromecast do Google, que tem o codinome Sabrina, deve ser lançado em 30 de setembro. Confira nosso rumor sobre isso aqui.

Escrito por Maggie Tillman.