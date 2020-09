Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google planeja lançar em breve um novo Chromecast com uma experiência semelhante à do Android TV, e o último vazamento fornece uma visão mais detalhada do futuro hardware e seu controle remoto.

Pensado para ser chamado de Google Chromecast com Google TV, o reprodutor de mídia streaming de próxima geração voltou à tona por meio de algumas imagens publicadas pelo WinFuture . O novo Chromecast é supostamente conhecido como Sabrina internamente no Google. É um dongle simples e minimalista com um plugue HDMI em um cabo curto conectado. Ele também tem um botão na parte traseira, provavelmente para reiniciar o dispositivo, e um plugue de alimentação. Este vazamento específico mostra o controle remoto incluído também.

1/3 winfuture.de

Vazamentos anteriores representaram um controle remoto com um layout de botão diferente. Este, no entanto, tem um D-Pad na parte superior com botões para voltar, Assistant, home e mute. O YouTube ainda tem seu próprio atalho ao lado de um botão da Netflix. Também podemos ver o poder, um botão de volume e um seletor de entrada para botões.

Parece que o botão estrela mapeável de vazamentos mais antigos foi descartado. Saberemos com certeza se ele chegou ao design final no final do mês, já que o Google está realizando um evento em 30 de setembro para anunciar seu hardware mais recente. O Google até lançou um teaser sugerindo um novo produto Chromecast.

Escrito por Maggie Tillman.