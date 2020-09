Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não demorará muito até que a substituição do Google Chromecast Ultra seja anunciada.

Os varejistas dos Estados Unidos teriam listado "Sabrina" (também conhecido como Google Chromecast Ultra 2 ) em seus sistemas internos para uma data de lançamento de 30 de setembro, e com um RRP abaixo de $ 50 também.

A Target até o listou sob o nome de "Google Chromecast com Google TV, o que dá um peso extra às especulações sobre uma mudança de nome na Android TV.

Ouvimos este último em maio , com um forte boato de que a Android TV seria reformulada, mas esta é a primeira "prova" que veio à tona.

Artem Russakovskii do Android Police twittou que os detalhes foram encontrados nos sistemas internos da Target. Ele incluiu um lembrete de que o Google TV foi, na verdade, o primeiro sistema operacional de mídia de televisão e vídeo da empresa.

Agora, o sistema interno da Target baixou o preço de Sabrina para US $ 49,99 e o renomeou para "Google Chromecast com Google TV" (não Android TV), dando origem ao boato de maio de @ 9to5Google sobre a mudança da marca Android TV de volta para Google TV ( https: // t.co/HV1rfeo4bK ). - Artem Russakovskii (@ArtemR) 12 de setembro de 2020

Lançado pela primeira vez em 2010, o Google TV foi substituído pelo Android TV em 2014. Agora, ao que parece, ele está prestes a retornar.

O novo Google Chromecast com Google TV vazou várias vezes nos últimos meses - principalmente sob seu codinome "Sabrina" - e é dito ser um dongle 4K HDR com suporte para Dolby Vision. Também será o primeiro Chromecast com um controle remoto incluído, já que os outros foram controlados por meio de aplicativos de smartphone em vez de uma interface de usuário na tela.

Esperamos ouvir mais na próxima semana.

Escrito por Rik Henderson.