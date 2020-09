O preço de Sabrina Chromecast Ultra 2 do Google vazou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima geração da linha Chromecast do Google de dispositivos de streaming de TV é um daqueles lançamentos que não serão uma surpresa quando for anunciado (pense no Pixel 4A do Google para uma revelação similarmente nada surpreendente).

Sabrina , o novo dongle de streaming, certamente está a caminho, mas uma nova enxurrada de vazamentos nos deu uma nova linha de informação muito importante - seu preço. Como é comum quando os varejistas colocam as mãos em estoque de tecnologia, ou mesmo obtêm os detalhes de novos dispositivos com antecedência, as entradas estão aparecendo em seu banco de dados de dispositivos.

Foi assim que a equipe da 9to5Google conseguiu o que aparentemente é uma lista do sistema de preços da Home Depot, com um preço de US $ 49,99 anexado a algumas cores diferentes do streamer Sabrina.

É um preço que colocaria o novo Chromecast em torno do mesmo preço de um Amazon Fire TV Stick ou Roku Streaming Stick +, e reduziria significativamente o preço do primeiro Chromecast Ultra.

As listagens também parecem confirmar que "Sabrina" será de fato uma parte completa do nome do dispositivo, ao invés de apenas um codinome internamente.

Depois que o preço do Home Depot foi descoberto, a DroidLife encontrou uma lista semelhante no site do Walmart, com o preço $ 10 mais alto, seguida pela AndroidPolice encontrando o mesmo preço listado internamente na Target.

Isso significa que não está claro se o streamer custará US $ 50 ou US $ 60, embora a diferença não seja enorme. De qualquer forma, isso sugere que o dispositivo não está muito longe neste estágio, então esperamos um anúncio e lançamento em breve. Nesta era de adiamentos e atrasos, porém, não acredite que será imediato!

Escrito por Max Freeman-Mills.