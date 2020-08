Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sabemos que o Google tem uma nova geração de seus populares dispositivos de streaming de mídia Chromecast chegando há algum tempo, e o codinome (ou nome oficial, é um pouco difícil de dizer) Sabrina também foi muito utilizado.

Agora temos outro sinal concreto de que algo está caindo no pique do Google, e é algo que parece poderoso como um novo Google Chromecast com um controle remoto sofisticado para inicializar.

9to5Google detectou que o Google fez dois novos aplicativos para a FCC na América, para aprovação de dois novos dispositivos sem fio com números de modelo GZRNL e G9N9N .

O modelo anterior tem mais detalhes e é rotulado como um "Dispositivo de streaming de mídia interativo", que parece o mais próximo de um Chromecast que você pode obter nos termos técnicos necessários para um arquivamento.

O segundo produto é simplesmente chamado de "Dispositivo sem fio", que é mais difícil de analisar, mas 9to5Google apontou que a descrição de uma "tampa de alimentação" na lista sugere um dispositivo menor que opera usando baterias substituíveis, que, novamente , soa como um controle remoto.

Embora ambas as listagens envolvam fotos dos dispositivos relevantes, o que obviamente dissiparia qualquer confusão, esses são apenas alguns dos muitos elementos dos aplicativos que estão bloqueados por barreiras para proteger a confidencialidade.

No momento em que a confidencialidade terminar em janeiro de 2021, esperamos ter conhecido todos os detalhes do Google Sabrina há meses.

Escrito por Max Freeman-Mills.